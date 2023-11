The Zutons vuelven a la escena musical con un nuevo álbum y una gira por el Reino Unido

Después de 16 años de silencio, la banda británica de indie rock The Zutons ha anunciado su regreso con un nuevo álbum y una serie de conciertos por el Reino Unido. El álbum, titulado The Big Decider, ha sido producido por dos grandes nombres de la música: el legendario Nile Rodgers, líder de Chic y colaborador de artistas como David Bowie, Madonna o Daft Punk; y Ian Broudie, el productor original de la banda y líder de The Lightning Seeds.

El nuevo trabajo de The Zutons saldrá a la luz el 26 de abril y promete ser un disco cargado de emoción, energía y creatividad. Según un comunicado de prensa, el álbum fue «forjado bajo el peso de las tragedias familiares» que han afectado a los miembros de la banda, especialmente a su vocalista y guitarrista Dave McCabe, quien pasó por una etapa de rehabilitación que le ayudó a superar sus problemas y a fortalecer su vínculo con sus compañeros. «Dave ha pasado por mucho en los últimos años, y estas cosas le han impactado mucho. Pero su composición solo ha mejorado. Ahora dedica más tiempo a sus canciones. Está en contacto con sus propias emociones y las de los demás, y eso se refleja en las canciones. Ha sido muy bonito verle crecer. Estoy muy orgullosa de él», dijo la saxofonista y corista Abi Harding.

Para dar un adelanto de lo que será The Big Decider, The Zutons han compartido un vídeo en el que se pueden escuchar algunos fragmentos de las nuevas canciones, como Creeping On The Dancefloor, Pauline, In Your Arms y Rise. El vídeo también muestra imágenes de la banda grabando en los míticos estudios Abbey Road con Nile Rodgers e Ian Broudie. Puedes ver el vídeo a continuación, así como el listado completo de las canciones del álbum.

https://youtube.com/watch?v=6Q0xZ4y3vqk

The Big Decider consta de nueve canciones:

Creeping On The Dancefloor Pauline Water In Your Arms Disappear Company The Big Decider Rise Best Of Me

Además del nuevo álbum, The Zutons también han anunciado una gira por el Reino Unido, que comenzará el 31 de enero y se extenderá hasta el 9 de marzo. La banda ofrecerá conciertos en ciudades como Carlisle, Blackpool, Huddersfield, Milton Keynes, Norwich, Northampton, Leicester, Stoke, Dundee, Rossendale y Reading. Las entradas ya están a la venta en la página web oficial de la banda.

Si eres fan de The Zutons, no puedes perderte esta oportunidad de verlos en directo y disfrutar de sus nuevas canciones, así como de sus éxitos anteriores. La banda, que se formó en Liverpool en 2001, ha vendido más de dos millones de discos y ha sido nominada a varios premios, como los Brit Awards, los Mercury Prize y los Ivor Novello. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Valerie, You Will You Won’t, Why Won’t You Give Me Your Love? y Oh Stacey (Look What You’ve Done!).

The Zutons han vuelto con más fuerza que nunca y están dispuestos a demostrar que siguen siendo una de las bandas más originales y divertidas del panorama musical. ¿Te lo vas a perder?