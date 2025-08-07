Thom Yorke confiesa dificultades creativas tras la pandemia

Thom Yorke, líder de Radiohead y The Smile, reveló en una entrevista con The Art Newspaper que aún enfrenta problemas para recuperar su chispa creativa tras la pandemia de COVID-19. Durante el confinamiento, el músico encontró refugio en la pintura, colaborando estrechamente con Stanley Donwood, su compañero artístico de siempre, para la exposición This Is What You Get en el Ashmolean Museum de Oxford. Esta muestra, que abrió en 2025, presenta el trabajo visual de ambos para los discos de Radiohead, desde The Bends hasta In Rainbows. Yorke explicó que el encierro le permitió explorar la pintura de forma intensa, pero adaptarse de nuevo al ritmo postpandemia ha sido complicado. “Realmente valoré ese tiempo”, afirmó, destacando cómo la pandemia cambió su forma de trabajar.
A pesar de estas dificultades, Yorke no ha parado. Con The Smile, junto a Jonny Greenwood y Tom Skinner, lanzó Cutouts en 2024, su tercer álbum en tres años, alabado por su libertad creativa y ritmos jazzísticos. En la entrevista, también mencionó su deseo de pasar más tiempo pintando en su estudio, aunque reconoce que la dinámica intensa de The Smile le ha permitido seguir creando música instintivamente. Además, Yorke está de gira en Australia, mientras rumores sobre posibles conciertos de Radiohead en Europa han empezado a circular, aunque él mismo ha restado importancia a un regreso inminente de la banda. Su enfoque sigue siendo la experimentación, tanto en lienzos como en acordes. ¿Volveremos a verles sobre un escenario en España?
Thom Yorke: Un genio inquieto de la música y el arte
Thom Yorke, líder de Radiohead, ha marcado la música contemporánea con su voz única y su visión experimental. Nacido en 1968 en Wellingborough, Inglaterra, formó Radiohead en 1985 junto a Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Phil Selway. Su debut, Pablo Honey (1993), trajo el hit Creep, pero fue con The Bends (1995) y OK Computer (1997) donde redefinieron el rock alternativo, fusionando texturas electrónicas y letras introspectivas. Kid A (2000) y Amnesiac (2001) llevaron su sonido a terrenos más abstractos, abrazando la electrónica y el jazz. Discos como In Rainbows (2007), con su modelo de pago libre, y A Moon Shaped Pool (2016) consolidaron a Radiohead como pioneros. Yorke también ha brillado en solitario con The Eraser (2006), Tomorrow’s Modern Boxes (2014) y Anima (2019), explorando atmósferas electrónicas y minimalistas, a menudo acompañadas por visuales innovadores creados con Stanley Donwood.
En paralelo, Yorke ha diversificado su carrera con proyectos como Atoms for Peace, junto a Flea y Nigel Godrich, y su actual banda The Smile, formada con Jonny Greenwood y Tom Skinner. Esta última ha lanzado tres álbumes: A Light for Attracting Attention (2022), Wall of Eyes (2024) y Cutouts (2024), destacando por su frescura y libertad creativa. Además, Yorke ha compuesto bandas sonoras, como Suspiria (2018), y ha incursionado en la pintura, exponiendo en 2025 con Donwood en el Ashmolean Museum. Su carrera, que abarca música, arte visual y activismo, refleja una búsqueda constante de innovación y autenticidad.
