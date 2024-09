Thom Yorke fusiona «Hail To The Thief» de Radiohead con Hamlet en una experiencia teatral única

Thom Yorke, el icónico líder de Radiohead, está llevando la música de su influyente álbum Hail To The Thief a un nuevo escenario: una adaptación contemporánea de la obra clásica de Shakespeare, Hamlet. Titulada Hamlet Hail To The Thief, esta producción contará con la colaboración de los galardonados directores Steven Hoggett y Christine Jones.

Yorke reorquestará personalmente las canciones de Hail To The Thief para un elenco de más de 20 músicos y actores, creando una experiencia en vivo que fusiona teatro, música y movimiento. La trama se centrará en la revelación de las mentiras y la corrupción en Dinamarca, con un enfoque en la paranoia y el desmoronamiento trágico de sus personajes.

La producción se estrenará mundialmente el próximo año en los Aviva Studios de Manchester el 27 de abril y se presentará hasta el 18 de mayo, antes de trasladarse al Royal Shakespeare Theatre en Stratford, donde estará en cartelera del 4 al 28 de junio. Las entradas estarán disponibles a partir del 2 de octubre aquí.

Yorke describe este proyecto como un desafío interesante e intimidante, utilizando la familiaridad y los sonidos de Hail To The Thief para resaltar la tristeza y la paranoia subyacentes de Hamlet, creando una presencia musical que interactúa con la acción y el texto de la obra.

Mientras tanto, también tiene novedades musicales por partida doble, ya que parece que Radiohead se reunieron para ensayar recientemente y, además, hay nuevo disco de The Smile en camino, su proyecto junto a Jonny Greenwood y Tom Skinner.