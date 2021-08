Thomas Bangalter, exmiembro del dúo Daft Punk, se encargará de la partitura de un nuevo ballet llamado Mythologies. Se trata del primer proyecto del músico francés desde que Daft Punk anunció su separación en febrero de 2021.

Mythologies será una coproducción de la Ópera Nacional de Burdeos y el Ballet Preljocal. Tendrá una duración de 90 minutos y está previsto que aborde los mitos fundacionales que conforman el imaginario colectivo.

Angelin Preljocal, coreógrafo y fundador del Ballet Preljocal, es el director de esta nueva pieza artística, que se representará entre el 1 y el 10 de julio de 2022 en el Gran Teatro de Burdeos.

La partitura de Bangalter será interpretada por la Orchestre National Bordeaux Aquitaine, mientras que la dirección musical correrá a cargo de Romain Dumas, compositor y director artístico del conjunto Les Bagatelles.

Daft Punk se disuelve

Después de 28 años de carrera, Daft Punk anunció su separación el 22 de febrero de 2021. El dúo parisino era considerado uno de los grupos de música electrónica más influyente de todos los tiempos.

Daft Punk dio la noticia a sus seguidores de una forma poco común: Publicó un vídeo de ocho minutos de duración titulado Epílogo que recoge imágenes de su película de ciencia ficción de 2006, Electroma.

En el vídeo se ve al dúo, formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, caminando por el desierto con sus reconocibles cascos de la era espacial y chaquetas de cuero.

A continuación, uno de los dos se detiene repentinamente e invita al otro a iniciar la secuencia de autodestrucción de su traje, antes de marcharse y explotar. Acto seguido, el clip se desvanece en negro.

Posteriormente se escucha una versión coral de la canción del grupo Touch (2013), mientras una tarjeta posterior muestra las manos robóticas de Homem-Christo y Bangalter con sus respectivos trajes, junto a las fechas 1993-2021.

El encargado de confirmar de manera oficial su separación fue Kathryn Frazier, quien había sido su publicista a lo largo de toda su carrera musical. Lo cierto es que el mundo de la música electrónica reaccionó ante la noticia, especialmente a través de las redes sociales, donde muchos de sus seguidores compartieron sus sentimientos ante la mala noticia: “Daft Punk me agradece la música, pero el sentimiento es mutuo. Me encanta su arte, su convicción y, sobre todo, su humanidad. Los echaré de menos”.

Discografía del dúo parisino

Su álbum de debut, Homework (1997) dio lugar a temas como Around the World y Da Funk y permitió al dúo desarrollar el sonido del house francés en la escena internacional.

Sin embargo, al regresar cuatro años más tarde con Discovery (2021), Daft Punk dúo se hizo conocido por sus ya icónicas muestras de anonimato, apareciendo en público tras las máscaras de robot que se convertirían en sinónimo de su misteriosa imagen.

El disco, que incluía temas como One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger, también confirmó su condición de dos de los productores más solicitados del mundo.

Su álbum más reciente fue Random Access Memories (2013) que incluyó temas como Get Lucky, en colaboración con Pharrell Williams, y les condujo a recibir el premio al mejor álbum del año en los Grammy de 2014.También vieron seis de sus singles entrar en el top 10 de las listas británicas, como Around The World y One More Time.

A pesar de que el dúo mantuvo un perfil relativamente bajo en los años anteriores a su separación, apareció por última vez en 2016 para colaborar con The Weeknd en dos temas: Starboy y I Feel It Coming. De hecho, su última actuación tuvo lugar en 2017, cuando se unieron a The Weeknd para interpretar este último tema en los Grammy.