Thomas Raggi (Måneskin) se quita la máscara y presenta su primer álbum en solitario con invitados de lujo

El guitarrista de Måneskin, Thomas Raggi, ha decidido dar un paso al frente y mostrar su faceta más personal con Masquerade, su debut en solitario. El disco, que verá la luz próximamente, llega cargado de colaboraciones que lo convierten en uno de los lanzamientos más llamativos del año. Entre los nombres que acompañan a Raggi destacan Tom Morello, quien además ejerce como productor, Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Nic Cester de Jet, Serge Pizzorno de Kasabian, el ex Guns N’ Roses Matt Sorum, Luke Spiller de The Struts y la artista UPSAHL.

El álbum, compuesto por ocho temas, promete un viaje sonoro que mezcla la energía del rock alternativo con la versatilidad de Raggi como guitarrista. Según adelantó NME, la idea de Masquerade es explorar diferentes identidades musicales, como si cada canción fuese un disfraz que revela una parte distinta de su personalidad. La presencia de figuras tan diversas asegura un resultado heterogéneo, pero cohesionado por la guitarra incisiva y el estilo glam que Raggi ha cultivado desde sus inicios.

Este movimiento en solitario no significa una ruptura con Måneskin, sino más bien una expansión creativa. El grupo sigue activo tras el éxito de su último álbum Rush! (2023), pero Raggi busca aquí un espacio propio para experimentar y dialogar con músicos que han marcado su formación. Como señaló Rolling Stone Italia, el guitarrista ha demostrado en múltiples colaboraciones en directo —incluyendo una aparición junto a Patti Smith interpretando People Have the Power— que su ambición artística va más allá de los límites de la banda.

De Roma al mundo: la carrera de Måneskin

La historia de Måneskin es la de un grupo que pasó de tocar en las calles de Roma a convertirse en uno de los fenómenos globales del rock contemporáneo. Formados en 2016 por Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio, comenzaron ganando notoriedad en Italia tras quedar segundos en X Factor en 2017. Su primer gran salto llegó con el álbum Il ballo della vita (2018), que incluía éxitos como Torna a casa. Sin embargo, la verdadera explosión internacional se produjo en 2021, cuando ganaron el Festival de Sanremo y posteriormente el Eurovision Song Contest con Zitti e buoni. Ese mismo año publicaron Teatro d’ira: Vol. I, un disco que consolidó su estilo entre el glam rock y el hard rock, con himnos como I Wanna Be Your Slave y su versión de Beggin’, ambos certificados multiplatino.

La discografía de la banda se completa con Rush! (2023), un álbum que los llevó a girar por estadios y festivales de todo el mundo, confirmando que su impacto no era pasajero. En total, cuentan con tres discos de estudio, dos EPs y más de una docena de singles que han escalado las listas internacionales. Su capacidad para combinar provocación estética con riffs contagiosos les ha convertido en portavoces de una nueva generación de rockeros que no temen mezclar géneros ni desafiar convenciones. Para Thomas Raggi, este recorrido con Måneskin ha sido la plataforma perfecta para ahora lanzarse en solitario con Masquerade, un proyecto que promete ampliar aún más los horizontes del guitarrista y, de paso, reforzar la influencia global del rock italiano.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.