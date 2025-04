Thurston Moore enfría las esperanzas de una reunión de Sonic Youth, pero deja una pequeña puerta abierta

En una entrevista reciente con Billboard, publicada el 17 de abril de 2025, el icónico guitarrista y vocalista de Sonic Youth, Thurston Moore, reflexionó sobre el legado de la banda que redefinió el rock alternativo. Los fans, siempre ansiosos por un regreso, han recibido sus palabras con una mezcla de nostalgia y resignación, sobre en la parte en que habla de un posible futuro para la legendaria banda con la que se dio a conocer.

“Cubrimos tanto territorio que no siento que haya una historia sin contar. Creo que realmente tuvo una buena trayectoria, y ciertamente no me parece inconclusa”, declaró Moore en el podcast Behind the Setlist. Aunque no descarta del todo una reunión, su entusiasmo por revivir Sonic Youth parece apagado, priorizando la satisfacción con lo ya logrado sobre las motivaciones económicas. La banda, disuelta en 2011 tras el divorcio de Moore y Kim Gordon, dejó un vacío en la escena alternativa que aún es recordado por sus fans.

El eco de estas declaraciones llegó hasta la revista NME, que interpretó las palabras de Moore como un portazo casi definitivo a las esperanzas de reunión de Sonic Youth. Sin embargo, la puerta no está completamente cerrada, y esa ambigüedad mantiene viva la imaginación de los seguidores. En redes sociales, numerosos fans compartieron la cita de Moore, lamentando la improbabilidad de un retorno mientras celebran el legado de discos como Daydream Nation o Goo.

El contexto no puede ignorar el impacto personal detrás de la separación de Sonic Youth. El fin del matrimonio entre Moore y Gordon marcó el cierre de una era, y aunque Lee Ranaldo y Steve Shelley han seguido activos, la química única de la banda parece difícil de recrear. Aún así, Sonic Youth no ha desaparecido del todo: en febrero de 2025, lanzaron Hold That Tiger, una grabación en vivo de 1987 que captura su energía cruda y experimental, recordándonos por qué siguen siendo una referencia.

Moore, por su parte, continúa explorando nuevos sonidos. Su trabajo reciente con músicos como Deb Googe de My Bloody Valentine evoca el espíritu más accesible de Sonic Youth, demostrando que su creatividad no se detiene. ¿Será suficiente para saciar a los fans que sueñan con una gira de reunión? Por ahora, las palabras de Moore nos invitan a celebrar el pasado glorioso de Sonic Youth mientras mantenemos un ojo en ese “quizás” que nunca termina de desvanecerse.

Sonic Youth y Thurston Moore: Un legado de ruido y experimentación

Formada en 1981 en Nueva York, Sonic Youth revolucionó el rock alternativo con su mezcla de noise rock, no wave y estructuras poco convencionales. Fundada por Thurston Moore (guitarra, voz), Kim Gordon (bajo, voz, guitarra), Lee Ranaldo (guitarra, voz) y con Steve Shelley como batería desde 1985, la banda se destacó por su uso de afinaciones inusuales y técnicas experimentales, como guitarras preparadas con baquetas y destornilladores. Surgida de la escena no wave, evolucionó desde un sonido crudo en su EP debut Sonic Youth (1981) hasta obras maestras como Daydream Nation (1988), que consolidó su influencia en el rock alternativo. Su discografía incluye 16 álbumes de estudio, con títulos clave como Goo (1990) y Dirty (1992), que los llevaron al mainstream tras firmar con DGC Records. Washing Machine (1995), con su épica The Diamond Sea, marcó un giro hacia composiciones más extensas. La banda se disolvió en 2011 tras la separación de Moore y Gordon, con su último concierto en el festival SWU en Brasil. Desde entonces, han lanzado grabaciones de archivo, como Hold That Tiger (2025), un directo de 1987.

Thurston Moore, por su parte, ha forjado una prolífica carrera en solitario que refleja su espíritu inquieto. Desde su debut Psychic Hearts (1995), lanzado mientras Sonic Youth estaba activa, ha publicado nueve álbumes, incluyendo Flow Critical Lucidity (2024), que combina estructuras de canciones con improvisación. Moore ha colaborado con artistas como Deb Googe (My Bloody Valentine) y Yoko Ono, y ha liderado proyectos como Chelsea Light Moving (2012-2015). Su trabajo abarca desde el noise rock hasta el free jazz, con discos como Spirit Counsel (2019), de pistas expansivas, y Screen Time (2021), cercano al drone metal. Además, dirige el sello Ecstatic Peace! y la editorial Ecstatic Peace Library, y enseña escritura en la Universidad de Naropa. Su memoir Sonic Life (2023) narra su viaje musical desde su adolescencia hasta el legado de Sonic Youth.

Ambos legados, el colectivo de Sonic Youth y el individual de Moore, siguen inspirando por su valentía para desafiar las normas del rock.

