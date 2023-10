Thurston Moore habla de su salud, Sonic Youth y su futuro

Thurston Moore, el legendario músico y escritor que cofundó la banda de rock alternativo Sonic Youth, ha compartido recientemente algunos detalles sobre su estado de salud y sus planes futuros. En una entrevista con el New York Times, Moore reveló que padece de fibrilación auricular, un trastorno del ritmo cardíaco que le provoca palpitaciones, fatiga y dificultad para respirar. Esta condición le ha impedido viajar en avión y le ha obligado a cancelar su gira por Estados Unidos, donde iba a presentar su libro Sonic Life, una obra que recoge sus reflexiones sobre la música, la poesía y la cultura.

Moore explicó que su enfermedad se debe a un problema genético y que está buscando un tratamiento adecuado, pero que por el momento, «mi equipo médico en el Reino Unido me ha aconsejado que cancele mi próxima gira de presentación del libro en Estados Unidos. De todos modos, siempre ha sido un problema subyacente, pero ahora que ya estoy a mediados de mis sesenta, se ha vuelto bastante debilitante y consistente. Después de una consulta reciente, mis médicos me han aconsejado encarecidamente que no vuele a ningún lugar bajo ninguna circunstancia hasta que lo resuelvan todo».

Otro tema que abordó Moore fue el de una posible reunión de Sonic Youth, la banda que formó en 1981 junto a Kim Gordon, Lee Ranaldo y Steve Shelley, y que se separó en 2011 tras el divorcio de Moore y Gordon. El músico reconoció que la situación actual es «un poco complicada» y que no ve probable que el grupo vuelva a tocar junto. Sin embargo, no cerró la puerta a esa posibilidad y aseguró que siempre estará «sobre la mesa».

Esperamos que se recupere pronto y pueda seguir adelante con su gira.