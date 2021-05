Thurston Moore publica una nueva canción, ‘Sketch of Light’

El cofundador de Sonic Youth, Thurston Moore, reaparece con la publicación de un nuevo tema. En el perfil de Bandcamp que el guitarrista y vocalista lleva explorando en los últimos meses ha aparecido un nuevo corte de 10 minutos de duración y sin ningún tipo de contexto.

En Sketch of Light Moore parafrasea un poema propio mientras suena de fondo una pista de guitarra instrumental delicada y meditativa:

Church bells tolling

All she reads

No fools no rules

Believe be free

At the end of the day

She began to see

Blue

Blue

Blue

Blue skies ahead

Moore ya había estado usando Bandcamp durante 2020 para difundir trabajos independientes. A través de la plataforma, el miembro de Sonic Youth ya ha publicado dos álbumes de larga duración y unas cuantas canciones independientes e inconexas.

Puedes escuchar Sketch of Light de Thurston Moore aquí.