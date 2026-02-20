Thurston Moore y Kramer convierten su primera colaboración en homenaje a las víctimas de Gaza

La alianza creativa entre Thurston Moore y Bonner Kramer (el productor conocido durante décadas simplemente como Kramer) ha tardado más de cuarenta años en materializarse en un álbum conjunto, pero They Came Like Swallows – Seven Requiems for the Children of Gaza llega como un acto de memoria y activismo sonoro. El disco, que verá la luz el 1 de mayo a través de Silver Current Records, nace de una serie de sesiones improvisadas en Miami que ambos músicos compartieron durante el invierno, un espacio donde la experimentación se convirtió en un lenguaje común. El primer adelanto, “Urn Burial”, ya disponible junto a su videoclip, muestra un enfoque minimalista, meditativo y profundamente emocional, muy en la línea de los trabajos más recientes de Moore, pero con la impronta ambiental y textural que ha definido la carrera de Kramer.

Según explicó Moore en un comunicado, “lo que transpira en este disco es una oración para las almas destrozadas de las familias palestinas, continuamente diezmadas por la brutalidad del genocidio” . Ambos artistas conciben el álbum como un ejercicio de activismo sonoro, un gesto musical que busca dignidad y consuelo en medio de la devastación. La conexión entre ellos no es nueva: Moore, figura clave del noise rock y exlíder de Sonic Youth, y Kramer, productor esencial para bandas como Galaxie 500, mantienen una amistad que se remonta a los años ochenta. Sin embargo, esta es la primera vez que esa complicidad cristaliza en un proyecto de larga duración.

El álbum incluye siete piezas, entre ellas “The Redness in the West”, “The Third Migration” o “The Oceans Are Crying”, además de una reinterpretación de “Insight”, el clásico de Joy Division de 1979, grabada durante una de las sesiones improvisadas. La propuesta se mueve entre la improvisación libre, la ambientación oscura y un enfoque casi ritualista, que encaja con la intención conceptual del disco. Moore llega a este lanzamiento tras publicar Flow Critical Lucidity en 2024 y su aclamada autobiografía Sonic Life en 2023, mientras que Kramer firmó en 2025 el álbum Interior of an Edifice Under the Sea junto a Pan American. La colaboración, por tanto, no solo es un encuentro histórico, sino también un punto de convergencia entre dos trayectorias que han moldeado la música alternativa desde ángulos distintos pero complementarios.

Tracklist de Thurston Moore y Kramer – They Came Like Swallows – Seven Requiems for the Children of Gaza

01 Urn Burial

02 The Redness in the West

03 The Third Migration

04 They Came Like Swallows

05 The Living Theater

06 The Oceans are Crying

07 * Insight

Thurston Moore: De icono del noise a explorador sonoro

La carrera de Thurston Moore despegó con Sonic Youth, banda que redefinió el uso de la guitarra eléctrica en los años ochenta y noventa gracias a afinaciones no convencionales, texturas abrasivas y un enfoque artístico que rompía con cualquier ortodoxia. Discos como Daydream Nation, Goo o Dirty se convirtieron en pilares del indie rock y abrieron un camino que influiría a generaciones posteriores. Tras la disolución del grupo en 2011, Moore continuó explorando territorios sonoros desde la experimentación, el folk ruidista y la improvisación libre, tanto en solitario como en proyectos colaborativos. Su discografía en solitario incluye trabajos como The Best Day, Rock n Roll Consciousness o Flow Critical Lucidity, donde mantiene intacta su capacidad para reinventarse sin perder su identidad. Además, su faceta literaria —con libros de poesía, ensayos y la reciente autobiografía Sonic Life— demuestra que su inquietud creativa va mucho más allá de la música.

Kramer, el arquitecto del sonido independiente estadounidense

Por su parte, Bonner Kramer ha sido durante décadas una figura esencial en la música independiente estadounidense, aunque muchas veces desde la sombra. Fundador del sello Shimmy-Disc, productor clave para bandas como Galaxie 500, Low o Bongwater, y músico prolífico en solitario, Kramer ha desarrollado un estilo inconfundible basado en atmósferas envolventes, grabaciones lo‑fi y un enfoque emocionalmente directo. Su trabajo como productor en discos como On Fire de Galaxie 500 lo situó como uno de los arquitectos del sonido dream pop y slowcore de finales de los ochenta y principios de los noventa. En los últimos años ha mantenido una actividad constante, ya sea recuperando su catálogo, colaborando con otros artistas o publicando trabajos como Interior of an Edifice Under the Sea junto a Pan American. Su encuentro creativo con Moore no solo es un hito histórico, sino también una síntesis natural entre dos visiones que siempre han orbitado alrededor de la experimentación, la sensibilidad y la búsqueda de nuevas formas de expresión.

