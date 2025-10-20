Lun 20 octubre 2025
Ticketmaster se cae por culpa de AWS y deja a miles sin entradas… ni paciencia

Noticias
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
1 min.
Ticketmaster se cae por culpa de AWS y deja a miles sin entradas… ni paciencia

La mañana del 20 de octubre de 2025 será recordada por miles de fans como el día en que Ticketmaster se convirtió en un muro infranqueable. Una caída global de Amazon Web Services (AWS), concretamente en su región más crítica (us-east-1), dejó fuera de juego a la plataforma de venta de entradas más grande del mundo. ¿El resultado? Preventas paralizadas, páginas que no cargaban, errores de pago y una frustración colectiva que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

En España, la situación fue especialmente tensa, ya que afectó a una de las giras de las que más se ha hablado en los últimos días. La Oreja de Van Gogh tenían previsto iniciar la venta de entradas para su gira-reencuentro a las 12 horas, pero el colapso técnico obligó a aplazarlo todo hasta las 16 horas de hoy.

También se vio afectada la preventa para la gira europea de Eric Clapton, que incluye fechas en Madrid y Barcelona en mayo de 2026. Aunque algunos usuarios lograron acceder a través de enlaces directos de Live Nation, muchos fueron expulsados de la web o no pudieron completar el proceso de compra. En grupos de WhatsApp y redes como X, los comentarios iban desde el humor resignado hasta la indignación más sonora.

La caída de AWS no solo afectó a Ticketmaster, sino a miles de servicios web en todo el mundo. Afortunadamente, desde las 12:30 horas aproximadamente, los sistemas han vuelto a estar operativos, por lo que los fans han podido hacer nuevos intentos por conseguir entradas para ver a sus artistas favoritos.

Y a ti, ¿te ha afectado esta caída?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales

