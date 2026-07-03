TIDAL ha publicado una nueva política que marca un antes y un después en la relación entre streaming e inteligencia artificial: a partir de ahora, la plataforma no pagará royalties a ninguna canción identificada como generada al 100% por IA. La medida, presentada como «Promoting Fairness and Economic Empowerment in the Era of AI-Generated Music», convierte a TIDAL en el primer gran servicio de streaming en desmonetizar por completo este tipo de contenido.

¿Qué cambia exactamente con la nueva política de TIDAL?

La desmonetización entró en vigor el mismo lunes en que se publicó la política, el 29 de junio. A partir del 15 de julio, TIDAL añadirá además una etiqueta visible junto a las canciones y álbumes que identifique como generados íntegramente por IA, para que los oyentes puedan reconocerlos de un vistazo. La compañía ha dejado claro que, a medida que sus sistemas de detección mejoren, esa etiqueta se extenderá también a la música «sustancialmente» generada por IA, aunque no producida en su totalidad por estas herramientas.

La plataforma no prohíbe la subida de música creada con IA: los artistas podrán seguir publicándola con normalidad. Lo que desaparece es la posibilidad de monetizarla. TIDAL ha explicado su prioridad sin rodeos: los royalties deben ir a las obras producidas, escritas e interpretadas por personas. La medida también se aplicará a TIDAL Upload, su herramienta de distribución para artistas independientes, y afectará igualmente a la posibilidad de vender directamente a los fans.

Cero tolerancia con el fraude y la suplantación

Más allá del veto a los royalties, la política incluye una cláusula de «tolerancia cero» contra la música que explote el nombre, la voz o la imagen de un artista real, que engañe a los oyentes o que dañe la calidad del servicio. Esto cubre casos como canciones generadas por IA subidas a perfiles de artistas fallecidos sin ningún tipo de autorización, un fenómeno que ya ha generado polémica en otras plataformas de streaming en los últimos meses.

TIDAL insiste en que la responsabilidad de identificar el contenido generado por IA no debe recaer solo en la plataforma: exigirá a los distribuidores que etiqueten ese contenido antes de que llegue a su catálogo. Además, los usuarios podrán filtrar la música IA de sus recomendaciones si así lo desean, una opción con la que la compañía busca dar autonomía real al oyente sin renunciar a la libertad creativa de quienes usan estas herramientas de forma legítima.

TIDAL, la primera gran plataforma que corta el grifo a la IA

El movimiento de TIDAL llega en un momento en el que el resto de grandes plataformas se mueve con mucha más cautela. Spotify ha optado por un sistema de verificación y etiquetado que no afecta a los royalties, y algo similar ocurre con los avisos de transparencia que prepara Apple Music. Deezer, que ya elimina activamente la música IA de sus recomendaciones, es probablemente la comparación más cercana, aunque tampoco llega a bloquear royalties de forma tan tajante. En el otro extremo del espectro está Bandcamp, que directamente prohibió la música generada por IA a principios de año.

TIDAL siempre se ha posicionado como la plataforma que mejor paga a los artistas, con tarifas por reproducción notablemente superiores a las de Spotify o Apple Music. Tomar la delantera en este debate encaja con esa imagen de marca: una plataforma más pequeña que no puede competir en volumen de catálogo, pero que sí puede diferenciarse defendiendo de forma explícita la remuneración justa a la creación humana. No es un movimiento aislado, además: la industria discográfica lleva meses presionando en esta dirección, como demuestra el reciente acuerdo entre Spotify y Universal Music para regular la IA creativa, o la respuesta de artistas como The Coral, que lanzaron «388» como réplica directa a la música generada por IA.

¿Crees que el resto de plataformas de streaming acabará siguiendo el mismo camino que TIDAL, o es una medida que solo se puede permitir un servicio minoritario? ¿Debería la IA tener cabida en el streaming aunque no cobre royalties? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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