Tiga vuelve con «HOTLIFE»: techno emocional, confesiones pop y colaboraciones de alto voltaje

Diez años después de su último álbum en solitario, el productor canadiense Tiga está de regreso con HOTLIFE, un nuevo trabajo que verá la luz el 17 de abril de 2026 a través de Turbo Recordings y Secret City Records. El primer adelanto, Ecstasy Surrounds Me, ya está disponible y marca un regreso por todo lo alto: una colaboración con Matthew Dear (bajo su alias Audion) y el dúo Jump Source, que mezcla synth-pop ochentero, techno emocional y letras crípticas con tintes autobiográficos. “Esta canción me ha obligado a convertirme en un hombre mejor, un padre mejor y un pilar de mi comunidad”, ha declarado el propio Tiga, en una de sus confesiones más personales hasta la fecha.

El tema, que ya había generado expectación en Instagram desde 2023, se ha convertido en un fenómeno viral incluso antes de su lanzamiento oficial. HOTLIFE promete ser el álbum más ambicioso de su carrera, con colaboraciones confirmadas junto a Boys Noize, MRD, Fcukers y Maara. Además, Tiga ha anunciado una gira internacional que arrancará en 2025 con paradas en ciudades como Estambul, Londres, Offenbach, Barcelona, Pamplona, Bruselas y Miami. El tour completo se revelará en 2026, coincidiendo con el lanzamiento del disco.

Este nuevo capítulo llega tras su colaboración con Hudson Mohawke en el álbum conjunto L’Ecstasy (2023), un trabajo que según WARP y Discogs fue grabado entre 2019 y 2023 en Los Ángeles y que exploraba el “romance incondicional” a través de una producción sincera y emocional. Con HOTLIFE, Tiga parece dispuesto a llevar esa sensibilidad aún más lejos, combinando su instinto pop con la crudeza del techno más introspectivo.

Del club al confesionario: la evolución de Tiga en tres décadas de electrónica

Tiga James Sontag, conocido artísticamente como Tiga, es una de las figuras más influyentes de la electrónica canadiense. Nacido en Montreal, comenzó su carrera en los años 90 como DJ y promotor de fiestas rave, y en 1998 fundó el sello Turbo Recordings, que se convirtió en plataforma clave para artistas como Gesaffelstein, Chromeo o ZZT (su proyecto junto a Zombie Nation). Su debut discográfico llegó en 2006 con Sexor, un álbum que mezclaba electroclash, techno y pop con hits como You Gonna Want Me (con Jake Shears de Scissor Sisters) y una versión de Burning Down the House de Talking Heads. El disco ganó el Juno Award a Mejor Álbum Dance del Año y consolidó su estatus como productor de culto.

A lo largo de su carrera, Tiga ha sabido moverse entre el underground y el mainstream con una soltura envidiable. En 2009 lanzó Ciao!, con colaboraciones de Soulwax y James Murphy, y en 2016 llegó No Fantasy Required, donde brillaban temas como Planet E (con Hudson Mohawke) y Bugatti, uno de sus mayores éxitos virales. Además de sus álbumes, ha firmado remezclas para Depeche Mode, LCD Soundsystem, The xx y Moby, y ha sido cabeza de cartel en festivales como Sónar, Melt! y Movement Detroit. Su estilo, que combina ironía, hedonismo y una sensibilidad pop muy marcada, lo ha convertido en un artista inclasificable pero siempre reconocible. Con HOTLIFE, Tiga no solo celebra su regreso, sino que reafirma su lugar como uno de los grandes narradores del clubbing contemporáneo.

