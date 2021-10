Till Lindemann y Richard Kruspe colaboran en el nuevo disco de Emigrate con una versión del «Always On My Mind»

Artista

Till Lindemann y Richard Kruspe

¿Por qué son noticia?

‎Till Lindemann, cantante de Rammstein, ha querido echar una mano a su compañero en Rammstein, Richard Kruspe, poniendo voz a la versión que han realizado para el clásico Always On My Mind.

Sobre la canción y el vídeo

‎Para quienes no la conozcan, la canción original fue publicada en 1972 por Gwen McRae, quien fue la primera en publicarla como un single, aunque luego hay que reconocer que se hizo más famosa cuando la interpretó gente como Elvis Presley y Willie Nelson, entre otros. Ahora, Lindemann y Kruspe le dan un nuevo giro que ya podemos escuchar.

Sobre el disco

El nuevo disco de Emigrate, el proyecto paralelo de Kruspe, ‎se titulará The Persistence Of Memory y saldrá a la venta el 5 de noviembre.‎

Emigrate – Always On My Mind

Sobre Rammstein

“Du hast”, su canción más popular, lanzó a Rammstein a la fama mundial en 1999 y lo convirtió en uno de los grandes exponentes de la Neue Deutsche Härte, una corriente del metal germano que surgió a principios de los 90. Con prácticamente todos sus temas cantados en alemán, el grupo ha logrado internacionalizar una propuesta que combina el metal más duro de guitarras poderosas y una voz grave con sonoridades electrónicas. Y para más show, tiene un directo espectacular en el que no faltan la pirotecnia y una actitud siempre provocadora.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

