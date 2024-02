Tim Commerford, bajista de Rage Against The Machine, no sabe si la banda se ha separado

Rage Against The Machine tiene un futuro incierto. La banda de rock alternativo, conocida por su música combativa y comprometida, no ha hecho nada como grupo desde 2022, cuando cancelaron el resto de su gira de reunión por una lesión de su cantante Zack De La Rocha. El año pasado, solo el guitarrista Tom Morello asistió a la ceremonia de su ingreso en el Salón de la Fama del Rock And Roll.

El baterista Brad Wilk anunció en Instagram que RATM (Tim, Zack, Tom y él) no volverían a tocar ni a hacer giras. Pero el bajista Tim Commerford no está seguro.

Rage Against The Machine y el futuro de la banda

En una entrevista con Rolling Stone, Commerford confesó que no sabe nada sobre el estado de la banda. “No me meto en eso. Soy el bajista. Solo espero a que alguien me diga qué hacer. Brad dijo lo que dijo, pero él está un escalón por encima de mí. Él está en el puesto número tres. Yo soy el último de la fila. Eso es todo lo que puedo decirte. Soy el bajista. Los bajistas siempre son los últimos en enterarse de estas cosas”, declaró.

Commerford también habló de su lucha contra el cáncer de próstata, que le fue diagnosticado dos meses antes de la gira de 2022. El músico se sometió a una cirugía para extirparle la próstata y dijo que su recuperación va bien, pero que el cáncer nunca se irá del todo. “Me llamo Cancer Man. Tengo 57 años y estoy en la mejor forma de mi vida. El cáncer siempre va a estar ahí. Cuando tienes cáncer de próstata, te hacen una prueba de PSA (Antígeno Prostático Específico). Estoy en cero ahora mismo. Pero me hago la prueba cada tres meses. Voy a estar muy estresado antes de la próxima prueba. Esta es una vida diferente ahora. Cambió quién soy, y en muchos sentidos para mejor. Me hizo ir más despacio. Me hizo tomarme más tiempo para fijarme en el mundo”, explicó.