Tim Commerford (Rage Against The Machine y Audioslave) y 7D7D anuncian gira europea con cuatro conciertos en España

Tim Commerford, conocido por su trabajo con Rage Against The Machine y Audioslave, ha anunciado una serie de conciertos en el Reino Unido y Europa con su nueva banda 7D7D. La banda, formada por Commerford en el bajo, Mathias Wakrat en la batería y Jonny Polonsky en la guitarra, comenzará su gira en Lisboa el 24 de octubre y concluirá en Londres el 8 de noviembre.

7D7D se formó en 2022 y lanzó su primer sencillo Capitalism. Desde entonces, han estado grabando música de forma constante, especialmente después de que Polonsky se mudara de Nueva York a Los Ángeles. La banda describe su música como una experiencia transformadora y emocionante, destacando la química y la creatividad entre sus miembros.

Commerford expresó su entusiasmo por el proyecto, describiéndolo como un “jet artístico” que le sigue enseñando. Wakrat y Polonsky también compartieron su emoción por tocar en directo y la evolución de su sonido. La banda planea seguir lanzando nueva música, con su último sencillo Insignia lanzado en febrero.

Además, Commerford comentó sobre la incertidumbre en torno al futuro de Rage Against The Machine, mencionando que no está involucrado en las decisiones de la banda y que espera instrucciones. Os dejamos a continuación las fechas anunciadas en España:



27 de octubre – Sala Capitol (Santiago de Compostela)

28 de octubre – Sala Mon (Madrid)

30 de octubre – La (2) de Apolo (Barcelona)

1 de noviembre – Santana27 (Bilbao)