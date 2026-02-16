Tim Very, el batería que redefinió a Manchester Orchestra, muere a los 42 años

Tim Very, batería de Manchester Orchestra, ha fallecido a los 42 años, tal y como confirmó la propia banda en un comunicado en redes sociales. La formación de Atlanta, visiblemente devastada, reconocía que llevaban días temiendo este momento y que aún se encontraban “en absoluto estado de incredulidad”.

Very, nacido en Pensacola (Florida), creció en un entorno musical marcado por la figura de su padre, también batería. Su despertar artístico llegó en la adolescencia, cuando descubrió a Dave Grohl y comenzó a aprender canciones de Nirvana, un punto de partida que él mismo describió como revelador en el podcast Drummers On Drumming en 2022. Tras años de búsqueda personal y profesional, encontró su lugar definitivo en Manchester Orchestra, a quienes se unió en 2011 para sustituir a Jeremiah Edmond.

Su primer concierto con la banda, en Londres durante la gira de Simple Math, fue tan intenso que terminó vomitando tras el show, como recuerdan en la revista Pitchfork. Él mismo lo recordaba con humor y emoción: “Es lo que siempre he querido hacer y estos son chicos a los que conozco desde hace mucho tiempo. Es lo mejor”. Desde entonces, se convirtió en el batería más longevo de la historia del grupo, participando en tres de sus discos más celebrados: Cope (2014), A Black Mile to the Surface (2017) y The Million Masks of God (2021), además del EP The Valley of Vision (2023) .

Más allá de su papel en la banda, Very era un músico versátil: productor, sesionista y cofundador de la compañía de producción Super Canoe. Pero, según el comunicado firmado por Andy Hull, Robert McDowell y Andy Price, lo que realmente lo definía era su humanidad: “Tim era instantáneamente encantador, hacía sentir bienvenido a cualquiera y su risa era contagiosa”. La banda también destacó su luz personal, su dedicación absoluta al oficio y su amor por su familia, a la que describen como su mayor alegría.

La pérdida de Very deja un vacío inmenso en una banda que siempre ha funcionado como una familia extendida. Su energía, su precisión rítmica y su calidez humana fueron esenciales para la evolución de Manchester Orchestra, especialmente en su etapa más madura y conceptual. Su legado queda grabado en discos que marcaron un antes y un después en el indie-rock estadounidense de la última década.

Manchester Orchestra: una carrera marcada por la emoción, la intensidad y la búsqueda constante

Formada en Atlanta a mediados de los 2000 alrededor de la figura de Andy Hull, Manchester Orchestra irrumpió con fuerza gracias a su habilidad para combinar guitarras densas, melodías emotivas y letras profundamente introspectivas. Su debut, I’m Like a Virgin Losing a Child (2006), ya mostraba una madurez sorprendente para una banda tan joven, pero fue con Mean Everything to Nothing (2009) cuando consolidaron su identidad: un sonido expansivo, emocionalmente crudo y con un pie en el rock alternativo más clásico.

A lo largo de su discografía, Manchester Orchestra ha demostrado una capacidad inusual para reinventarse sin perder su esencia. Simple Math (2011) introdujo arreglos más orquestales y una narrativa conceptual que ampliaba su universo creativo. La llegada de Tim Very ese mismo año coincidió con una etapa de crecimiento artístico que se reflejaría en trabajos posteriores. Con Cope (2014), la banda abrazó un sonido más directo y contundente, mientras que su contrapunto, Hope (2014), reinterpretaba las mismas canciones desde una perspectiva más íntima y atmosférica, un movimiento que fue muy bien recibido por medios especializados por su valentía y sensibilidad.

El punto de inflexión llegó con A Black Mile to the Surface (2017), un álbum ambicioso, cinematográfico y emocionalmente devastador que muchos críticos —incluidos Pitchfork y The Line of Best Fit— consideraron uno de los mejores de su carrera. Su continuación, The Million Masks of God (2021), profundizó en temas como la mortalidad, la espiritualidad y la fragilidad humana, consolidando al grupo como una de las voces más consistentes y conmovedoras del panorama indie. El EP The Valley of Vision (2023), acompañado de una experiencia visual inmersiva, demostró que la banda sigue explorando nuevas formas de expresión sin perder su núcleo emocional.

La muerte de Tim Very llega en un momento en el que la banda se preparaba para publicar Union Chapel (London, England), un álbum en directo que ahora adquiere un significado aún más profundo. Su aportación a la historia de Manchester Orchestra es incalculable: su precisión, su sensibilidad y su presencia humana fueron esenciales para definir el sonido de una banda que siempre ha puesto el corazón por delante de todo. Su legado seguirá latiendo en cada golpe de batería que dejó grabado.

