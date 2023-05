Tina Turner, la reina del rock and roll, fallece a los 83 años

La legendaria cantante Tina Turner, una de las artistas femeninas más exitosas de todos los tiempos ha muerto en su casa de Suiza tras una larga enfermedad. Sus familiares y amigos han confirmado la triste noticia y han expresado su dolor y admiración por la mujer que cambió la historia de la música.

Una vida de superación y pasión

Tina Turner nació como Anna Mae Bullock en un hospital segregado de Tennessee y desde cantó en el coro de la iglesia. Su carrera musical comenzó junto a su marido Ike Turner, con quien formó el dúo Ike & Tina Turner y alcanzó el éxito con temas como Proud Mary o River Deep, Mountain High.

Sin embargo, su matrimonio fue un infierno de violencia doméstica que ella logró abandonar en 1976 para iniciar su propia aventura en solitario. Con su voz potente y su energía arrolladora, Tina se convirtió en un icono del rock and soul y en una inspiración para muchas personas con su confianza y valentía.

Su carrera en solitario abarcó varias décadas e incluyó momentos increíbles como su participación en el Live Aid de 1985, su colaboración con Bryan Adams en It’s Only Love o su interpretación de la canción principal de la película GoldenEye. Algunos de sus éxitos más conocidos son What’s Love Got To Do With It, The Best o Private Dancer.

Tina ganó 12 premios Grammy a lo largo de su trayectoria y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021 como artista en solitario. Ya lo había sido con Ike en 1991. Además, fue una pionera y una heroína para las mujeres maltratadas y una de las primeras celebridades en hablar abiertamente sobre el abuso doméstico.

El mundo llora a una leyenda

La muerte de Tina Turner ha conmocionado al mundo de la música y a sus millones de fans. Muchos artistas y personalidades han querido rendirle homenaje y expresar su admiración y cariño por la reina del rock and roll.

Elton John ha dicho que era «una leyenda total en el disco y en el escenario» y que era «intocable». Mick Jagger ha afirmado que estaba «muy entristecido por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner» y que era «una artista y cantante enormemente talentosa e inspiradora». Ronnie Wood ha descrito a Tina como «la reina del rock and soul y una querida amiga para nuestra familia».

Mariah Carey ha escrito que Tina «encarna las palabras legendario, icónico, diva y superestrella» y que era «una superviviente y una inspiración para las mujeres en todas partes». Beyoncé ha publicado en su web que la quería «infinitamente» y que estaba «muy agradecida por su inspiración y por todos los caminos que abrió». Dolly Parton ha dicho: «Ahora está rodando rodando rodando hacia la gloria. Sigue rodando Tina. Siempre te querremos».

Debbie Harry ha compartido que fue «beneficiaria de la energía, creatividad y talentos de Tina Turner» y que fue «una gran inspiración para mí cuando empecé y lo sigue siendo hasta hoy». Chaka Khan ha escrito que Tina «no dejó que ninguna regla o etiqueta le impidiera hacer lo que quería» y que «su espíritu y voz son inmortales».

Hayley Williams ha descrito a Tina como «la reina que me mostró que puedes ser una cantante de soul y una cantante de punk al mismo tiempo» y ha dicho que cantará por ella para siempre. Joe Biden ha recordado que Tina «fue cruda, poderosa e imparable» y que «fue ella misma sin pedir disculpas». Barack Obama ha destacado que Tina «cambió la música americana para siempre» y que fue «una estrella cuya luz nunca se apagará».

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos tributos que se han dedicado a Tina Turner desde todos los ámbitos. Su música y su pasión por la vida han hechizado a generaciones enteras y han inspirado a las estrellas del mañana. Hoy le decimos adiós a una artista admirada querida que nos deja su mayor obra: su música. Tina, te echaremos mucho de menos.