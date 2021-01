Tindersticks confirman detalles de su nuevo disco y estrenan single

Tindersticks han compartido los detalles de un nuevo álbum titulado Distractions, que se lanzará el 19 de febrero a través del sello City Slang. Tras la versión de Television Personalities que publicaron en diciembre, ahora comparten un nuevo single titulado Man Alone (Can’t Stop the Fadin ‘) y que supone la canción de apertura del álbum y la más larga de Tindersticks hasta el momento.

Stuart A. Staples dice sobre la canción: “Esta canción fue siempre un viaje pero no me esperaba que fuera a ser tan largo. Hicimos una versión de 6 minutos, pero nos daba la sensación de que se quedaba a mitad de camino hacia su destino. Este fue el comienzo de un largo viaje en sí mismo para encontrar la ruta necesaria para completarlo, probablemente el mayor desafío que una canción o pieza musical nos ha dado. Fue delicado y resbaladizo hasta la mezcla final, ¡que duró una semana! Para mí, la canción tiene una extraña conexión con la caja de ritmos, el bajo y la combinación de voz de ‘Indignant Desert Birds’, la primera banda mía y de Neil cuando tenimaos 17 años. Era importante para mí que las palabras del la canción no fueran una narrativa coherente, sino pensamientos que pasaban por el camino“.

Hablando sobre el video que lo acompaña, continúa: “En la parte trasera de un taxi de Londres conduciendo por la ciudad de noche hay un espacio muy especial para mí. Tiene un tipo particular de soledad. Esta fascinación creció durante cientos de noches dejando el estudio exhausto a la 1 am – Ladbroke Grove o St Johns Wood, a través de la ciudad y sobre el río hasta el sureste de Londres en un estado casi de ensueño. Volviendo sobre ese viaje, esta película se convirtió en una forma de tocar la ciudad y la sensación de ser parte y aparte de eso”.

TINDERSTICKS – MAN ALONE (CAN’T STOP THE FADIN’)

TRACKLIST DE DISTRACTIONS

1. Man alone (can’t stop the fadin’)

2. I imagine you

3. A man needs a maid (Neil Young cover)

4. Lady with the braid (Dory Previn cover)

5. You’ll have to scream louder (Television Personalities cover) – YouTube

6. Tue-moi

7. The bough bends