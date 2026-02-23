Tobias Forge explica por qué necesita parar tras la gira actual de Ghost

Después de más de una década sin apenas levantar el pie del acelerador, Tobias Forge reconoce que ha llegado el momento de frenar. En plena recta final del tramo norteamericano de la Skeletour, el líder de Ghost admite que, cuando acaben las fechas previstas, piensa dar un paso atrás para recuperar algo tan simple —y tan necesario— como estar en casa.

Forge explica que lleva 15 años con dos hijos y una pareja esperando su regreso, y que el desgaste acumulado ya no es sostenible. “Física y mentalmente, necesito estar en casa”, confiesa, subrayando que sus hijos ya tienen 17 años y que no quiere seguir perdiéndose etapas clave de sus vidas. La decisión no implica desconexión creativa: asegura que tiene dos proyectos cinematográficos en marcha y que justo antes de salir de gira estaba grabando un álbum sin relación con Ghost.

El músico también reconoce que, por primera vez, no le preocupa perder inercia profesional. “He llegado a un punto en el que estoy bien si esa inercia ya no está ahí. Está bien. Me siento bien con eso”, afirma. Una reflexión que encaja con sus declaraciones recientes, donde ya adelantaba que no habrá EP acompañando a Skeletá y que el futuro de la banda está “abierto”.

Mientras tanto, la Skeletour continúa su curso tras varias cancelaciones por emergencias climáticas en el sur de Estados Unidos, y cerrará esta noche en Los Ángeles. Después, Forge se permitirá algo que llevaba demasiado tiempo posponiendo: respirar.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.