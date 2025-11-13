Tobias Jesso Jr. vuelve con un piano íntimo y un álbum que brilla en la nostalgia

Diez años después de su debut, Tobias Jesso Jr. regresa con un nuevo trabajo que confirma que la espera ha merecido la pena. El músico canadiense, que irrumpió en 2015 con Goon, acaba de anunciar su segundo álbum, Shine (estilizado como s h i n e), disponible el 21 de noviembre a través de R&R. El disco, compuesto por ocho canciones, fue producido por el propio Jesso y mezclado por Shawn Everett, y se presenta como un retrato íntimo de su vida actual: su madre, su hijo, una ruptura y la búsqueda de sentido en este momento vital.

El primer adelanto es I Love You, acompañado de un videoclip dirigido por Christopher Ripley y protagonizado por Dakota Johnson y Riley Keough, que aporta un aire cinematográfico a la delicadeza del tema. Según el propio artista, el álbum nació durante un retiro de seis semanas en el que escribió y grabó las canciones en su casa, solo frente al piano. La lista de colaboradores incluye nombres como Danielle Haim, Justin Vernon, Julian Bunetta y hasta la curiosa participación de un vidente, lo que subraya el carácter personal y experimental del proyecto.

La trayectoria de Jesso en estos años ha estado marcada por su papel como compositor y productor para otros artistas. Tras Goon, se convirtió en un colaborador habitual de grandes figuras: coescribió Alive de Sia, participó en varios temas de 25 de Adele —incluido el himno When We Were Young— y más tarde volvió a trabajar con ella en 30. Su firma también aparece en discos de Florence and the Machine, Haim, FKA twigs, Harry Styles, Miley Cyrus, Dua Lipa, Bon Iver, Justin Bieber y Rosalía, entre otros. En 2023, fue reconocido con el Grammy inaugural a Songwriter of the Year, Non-Classical, consolidando su prestigio en la industria.

Con Shine, Jesso parece retomar el hilo de su carrera en solitario, ofreciendo un álbum que, según Pitchfork, se mueve entre la melancolía y la esperanza, con un sonido que recuerda a los clásicos del piano pop pero con un sello propio. La expectativa es alta: no solo por el tiempo transcurrido desde su debut, sino porque el artista ha demostrado que su talento trasciende géneros y generaciones.

Tobias Jesso Jr.: De la promesa del piano pop a arquitecto de himnos

La historia de Tobias Jesso Jr. es la de un músico que supo transformar la vulnerabilidad en canciones universales. Nacido en Vancouver, debutó en 2015 con Goon, un álbum que sorprendió por su sencillez y honestidad. Canciones como True Love y Without You lo situaron en la tradición de los grandes cantautores al piano, evocando comparaciones con Randy Newman y Harry Nilsson. Sin embargo, tras ese debut, Jesso decidió dar un paso atrás en su carrera como solista y se volcó en la composición para otros artistas. Esa decisión lo llevó a convertirse en una figura clave detrás de algunos de los éxitos más memorables de la última década.

Su discografía como solista es breve pero significativa: Goon y ahora Shine. Entre ambos trabajos, su nombre aparece en créditos de discos que marcaron época. En 25 de Adele, su aportación a When We Were Young se convirtió en uno de los momentos más emotivos del álbum. Con Sia, firmó Alive, un tema que mostró su capacidad para escribir canciones de gran potencia vocal. Más tarde, su colaboración con Bon Iver y FKA twigs reveló su versatilidad, capaz de adaptarse a estilos tan distintos como el folk experimental y el R&B alternativo.

El reconocimiento llegó en 2023 con el Grammy a Songwriter of the Year, Non-Classical, un premio que certificó lo que la industria ya sabía: Jesso es un arquitecto de himnos modernos. Ahora, con Shine, retoma su voz propia y se enfrenta al reto de demostrar que su sensibilidad como intérprete sigue intacta. El álbum, grabado en solitario y con un enfoque minimalista, parece ser la continuación natural de Goon, pero con la madurez de alguien que ha vivido una década intensa en la sombra de otros artistas. Si algo define su carrera es la capacidad de convertir lo íntimo en universal, y Shine promete ser la prueba definitiva de que su regreso no es un simple capricho, sino un nuevo capítulo en una historia que aún tiene mucho que ofrecer.

