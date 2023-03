«Todos quieren a Daisy Jones» La serie que dramatiza el mundo de las bandas de rock

«Da igual si eres hombre, mujer, blanco, negro, gay, hetero o lo que sea: si tocas bien, tocas bien. En ese sentido la música es el mejor ecualizador»

BILL DUNNE (Daisy Jones & The Six)

No suelo escribir aquí sobre bandas sonoras ni sobre música de series, pero las hay que desarrollan temas musicales que consiguen ser mencionados y comentados. Es el caso que nos ocupa. Como bien dice el viejo refrán «Cuando el rio suena es que agua lleva», es decir, cuando algo tiene éxito es porque realmente se lo merece. Y esto es lo que está ocurriendo con el exitazo de Todos quieren a Daisy Jones, la triunfante serie de Amazon Prime basada en el bestseller del mismo nombre y escrito por Taylor Jenkins Reid, novelista, productora de televisión y guionista estadounidense.

Antes de empezar quiero advertir que no voy a publicar videos o fragmentos de la serie, ni siquiera trailers de la misma, a fin de evitar ofrecer spoilers y por ende restar la atención y consideración que merece una visión limpia de la serie. Yo la vi sin haber visto ni leído nada sobre ella, solo tomé prestada la recomendación de una buena amiga a quien sin duda le agradezco la sugerencia. Considero que el factor sorpresa es indispensable para saborear de algo en todos sus niveles. Me limitaré pues a colocar solo una playlist de los temas musicales que más me gustaron. Tampoco voy hacer un reportaje crítico sobre la serie (en la red hay múltiples de ellos) pero si daré, desde mi punto de vista, algunos incisos importantes para entender su éxito, y en especial, hablar de su contenido musical, que en el fondo es lo que aquí nos interesa. Empecemos…

Todos quieren a Daisy Jones se construye dentro de un marco de falso documental que sigue los acontecimientos de una banda de rock ficticia y activa durante los años 70 en Los Ángeles, California. La serie no es, por tanto, una historia real, pero si está inspirada en las figuras emblemáticas de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, ambos pertenecientes a la emblemática banda británica Fleetwood Mac, y cuya relación fue tan compleja y tormentosa que quedó plasmada en su álbum, Rumours.

La serie abarca diez capítulos y sinceramente he disfrutado viéndolos. En ella se introducen emociones y reflexiones que lejos de ser tratados filosóficos, dan las pautas necesarias para pensar y sacar conclusiones. Por tanto, no estamos ante una serie compleja que pretende ser una obra de autor, esa es la gracia. Su construcción es simple, pero te agarra emocionalmente como un pulpo a la roca. ¿Veamos por qué?.

Existen cuatro razones indispensables para disfrutar de la serie: la historia que narra (trama y subtramas), los actores y personajes (interpretación espectacular y carisma), la estética de los 70 y la fluidez rítmica de la narrativa. Eso sin contar con la magistral banda sonora que posee. Pero hay más.

Daisy Jones & The Six es el nombre que protagoniza la banda ficticia en la serie, sin embargo, la escritora del libro, Taylor Jenkins Reid dejó muy claro que para escribir la historia se inspiró en Fleetwood Mac. Asimismo, hay otro dato muy importante que comentar. A saber que todos los actores que conforman la banda en la serie, grabaron las canciones tras aprender a cantar y a tocar sus respectivos instrumentos. El objetivo era poder representar mejor a cada uno de los miembros de la formación y añadir una tremenda autenticidad y profesionalidad al tema. Visto esto, salta la siguiente pregunta: ¿Merece la pena ver la serie?

Indudablemente SÍ. En primer lugar, porque el argumento que la sostiene es un bestseller muy bien narrado cinematográficamente que describe parte de la época dorada de la movida musical de los 70. En segundo lugar, porque la figura de la mujer toma posesión de su importancia, teniendo en cuenta la mentalidad de aquella epoca y los diferentes roles que imperaban. Uno de ellos era la rebeldia y la necesidad de reafirmarse. Y en tercer lugar, por la música que desata la serie, las pinceladas que destapa la dinámica interna de las bandas de rock y su industria, sin olvidarse de las actuaciones en vivo que aparecen en diversos fragmentos de la serie.

Pero no solo es eso. A lo largo de los diez capítulos que ofrece la narrativa, queda planteado que el amor es una extraña emoción que puede dejarte atrapado en diversos planos opuestos: la parte salvaje (Daisy & Bill), la parte ambiciosa (Karen), la zona de confort (Camille & Bill), la necesidad de seguridad (Graham) o la necesidad por reafirmarse y triunfar siendo lesbiana y negra (Simone). Saber mediar estas diferentes posiciones en uno mismo y en una sociedad opresiva e intolerante, pero a la vez cambiante, no es tarea fácil, depende de cada uno, de las circunstancias y entorno, y que la mayoría de veces conlleva a derrotas, adiciones y roturas.

Pocos son pues los que logran sincronizar esas partes dentro de si mismos y en relación con sus respectivos entornos. Y esto es justamente lo que les ocurre a los protagonistas de la serie. Este drama, junto a otros, es lo que configura gran parte del éxito de la serie: sentimientos comunes que laten en todas las personas, en las bandas de música, situaciones que hacen que quebrar las relaciones a pesar de la fama y el éxito. El sexo o el abuso del alcohol y de otras substancias, es un falso escape de las frustraciones y quiebros existenciales que se arrastran, tal como queda reflejado en ciertos personajes de la serie.

Todo este pack, junto a las premisas anteriormente citadas (historia, personajes, interpretación, estética y ritmo) convierten a la serie en un sin parar de verla y, sobre todo, te deja con ganas de más. Pero no os hagáis ilusiones. A veces es mejor dejar las cosas como quedaron y no forzar nuevos inventos. Todo dependerá de los responsables de la serie, de la autora y como no, de los actores y de los showrunners. Ahora, ya estamos preparados para agarrar y comentar la música que se manifiesta en la serie.

Camille, Bill and Daisy

Daisy Jones and the Six

La música ya arranca cuando sorpresivamente «en los títulos de crédito suena Dancing Barefoot de Patti Smith, y dentro de la serie se escuchan temas legendarios como Goin Back de The Birds, I saw the light de Todd Rundgren, My room de The Beach Boys, o covers de los Dunne Brothers versionando House of the rising sun de The Animals o Suzie Q de Creedence Clearwater Revival. Incluso suena Fleetwood Mac con Gold Dust Woman. Pero, en realidad, la clave de Todos quieren a Daisy Jones reside en lo bien y lo verosímiles que son las canciones de Daisy Jones and the Six, la banda ficticia en la serie» (La Vanguardia).

Blake Mills (Lana del Rey, Fiona Apple, Norah Jones…) ha sido el garante de escribir y producir los once temas que aparecen en el álbum Aurora, núcleo sonoro y central del grupo ficticio en la serie. Para ello, Mills contó con la colaboración de Phoebe Bridgers, Marcus Mumford y Jackson Browne. Por tanto, la banda sonora es un lujazo. Las estadísticas así lo demuestran: «La banda de rock que aparece en la serie ha logrado posicionarse en el número 1 de iTunes. Es la primera banda ficticia que logra esta consideración. Su álbum Aurora se ha estrenado en la plataforma de Apple después de que la serie llegase a Prime Video. Su canción Let Me Down Easy se ha convertido en el número 1 de iTunes» (Fotogramas).

Llegados a este punto hay que saber que Daisy Jones & The Six, está formado por Daisy Jones (Riley Keough), Billy Dunne (Sam Claflin), Graham Dunne (Will Harrison), Karen Sirko (Suki Waterhouse), Eddie Roundtree (Josh Whitetree) y Warren Rojas (Sebastian Chacón). La creación del mismo se inspiró en la mítica banda Fleetwood Mac según palabras de la propia autora literaria. Como bien explica la revista Fotogramas:

«La autora de la novela, Taylor Jenkins Reid, testifica que Aurora es un disco para pasar un buen rato. Puedes bailarlo en una fiesta, puedes colocarte con él o pisar el acelerador mientras conduces por la autopista. Puedes ponerlo en cualquier momento de la vida. ¿Cómo ha sido posible trasladar un álbum ficticio en un libro a las playlists virtuales de iTunes? El secreto ha estado en sus intérpretes. Los actores del grupo musical aprendieron a cantar y a tocar su respectivo instrumento desarrollando así un rol de pura naturalidad. Para muchos fue su primera vez y curiosamente, después de finalizar la formación, tuvieron que interpretar un concierto ante 100 ejecutivos de Prime Video, con el fin de demostrar sus habilidades».

Como era de esperar, la demostración fue un éxito, siendo así que la propia actriz protagonista Riley Keough (en la vida real hija de Lisa Marie Presley y nieta de Elvis Presley) reconocía estas palabras ante los medios: «No puede ser que hayamos hecho todo esto sin equivocarnos. Al principio creímos que habría que simular muchas partes, pero nos impresionó muchísimo el hecho de que hayamos podido ser capaces de hacerlo tan profesionalmente». Ahora, queda por saber si los miembros de Daisy Jones & The Six estarán dispuestos a realizar una gira, tal como se rumorea.

Justamente el mismo creador de la serie, Scott Neustadter, está trabajando para ver si esto es posible, aunque todavía no hay nada confirmado. Según él no es nada fácil programarlo, sobre todo teniendo en cuenta que las carreras de los actores son muy activas, tienen horarios desiguales y están en zonas disímiles del planeta. Si podemos encontrar un tiempo para reunir a todo el mundo, los actores estarían encantados de hacerlo. El tiempo lo dirá, estoy seguro de ello.