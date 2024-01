Tokyo Police Club se separan tras 20 años de carrera y anuncian su último concierto

La banda canadiense de indie-rock Tokyo Police Club ha anunciado que se disolverá este año, tras dos décadas de trayectoria musical. El grupo, formado por David Monks, Graham Wright, Josh Hook y Greg Alsop, ha comunicado a sus fans que dará un último concierto de despedida en su ciudad natal, Toronto, el 29 de noviembre.

“¡Es hora de decir adiós!”, han escrito los músicos en un mensaje. “Esta banda ha significado tanto para nosotros durante tantos años, pero todas las cosas mágicas deben llegar a su fin. Tokyo Police Club siempre representará la conexión que hemos compartido desde que éramos adolescentes, y nos ha traído tantas personas y momentos increíbles a nuestras vidas”.

La banda ha prometido que “tenemos algunas cosas más en la manga antes de irnos”, y ha agradecido a sus seguidores el “apoyo e inspiración inigualables” que les han brindado a lo largo de los años. “Siempre seréis parte de la familia TPC. ¡Nos vemos en las páginas de humor!”, han concluido.

Tokyo Police Club debutó en 2006 con el EP A Lesson In Crime, al que siguieron los álbumes Elephant Shell (2008), Champ (2010), Forcefield (2014) y TPC (2018). La banda se caracterizó por su sonido energético y pegadizo, influenciado por el indie-rock de los años 2000, y por sus letras llenas de humor y nostalgia. Algunos de sus temas más conocidos son Your English Is Good, Wait Up (Boots Of Danger) y Hot Tonight.