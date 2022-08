Tom DeLonge da pistas sobre su posible retorno a Blink-182

Desde que abandonase la formación en 2015 para centrarse en sus hijos y otros proyectos musicales, los fans de la formación original de Blink-182 están deseando que Tom DeLonge volviese a formar parte del trío. Por fin, aunque estamos a falta de confirmación oficial, parece que sus deseos van a ser realidad si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos.

Primero, la primera pista nos la dejó Matt Skiba, el vocalista de Alkaline Trio que ha sustituido a DeLonge todos estos años cuando en una entrevista dijo que no estaba seguro de si seguía formando parte de la banda. Ahora, el propio DeLonge ha actualizado su Instagram con una foto clásica de la banda en los años 90, lo cual parece ser un guiño bastante claro de que vuelven a estar juntos tras su ausencia en los dos últimos discos de Blink-182, California en 2016 y Nine en 2019.

Por lo que parece, en los planes futuros de la banda, sean los que sean, sí que estará de vuelta la formación original.

Sobre Blink-182

El humor escatológico de blink-182 es un elemento fundamental, pero no el único, en esta banda de pop-punk. Después de ganar popularidad con espectáculos humorísticos, en 1999 lograron un éxito masivo con el álbum Enema of the State. Burlas a la estética mainstream que en esa época inundaba la radio y la televisión, canciones directas y videoclips divertidos donde casi nunca se toman en serio a sí mismos se ganan la simpatía del público. Influenciados por bandas como Dinosaur Jr., The Cure y NOFX, llegan a la vez que Green Day y The Offspring al resurgimiento del punk californiano.Fuente: Apple Music

Discografía de Blink 182

Cheshire Cat (1995)

Dude Ranch (1997)

Enema of the State (1999)

Take Off Your Pants and Jacket (2001)

Blink-182 (2003)

Neighborhoods (2011)

California (2016)

Nine (2019)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

