Tom Grennan anuncia su nuevo álbum «Everywhere I Went Led Me To Where I Don’t Want To Be»

El cantante y compositor Tom Grennan ha lanzado su nuevo sencillo Shadowboxing y ha anunciado su próximo álbum Everywhere I Went Led Me To Where I Don’t Want To Be, que saldrá a la venta el 15 de agosto. La noticia ha emocionado a sus fans, que además podrán disfrutar de su música en una gira por el Reino Unido e Irlanda que comenzará el 3 de septiembre en Bournemouth y culminará el 19 de septiembre en Manchester.

El álbum, producido por Justin Tranter, conocido por su trabajo con Britney Spears y Linkin Park, aborda temas de autoconfianza y la valentía para asumir riesgos. Según Grennan, este trabajo representa un renacimiento personal: «Este álbum trata sobre mí, revivido. Ahora estoy en un lugar donde quiero estar. Y estoy listo para sorprender a la gente».

El sencillo Shadowboxing refleja la lucha interna de Grennan y su batalla diaria con sus demonios personales. «He aprendido a luchar contra estos demonios y ahora estoy mental y físicamente preparado. Estoy en modo atleta», comentó el artista. Este lanzamiento sigue a su sencillo festivo It Can’t Be Christmas y promete ser un adelanto de lo que vendrá en el álbum.

La gira incluirá actuaciones en lugares icónicos como The O2 Arena en Londres y el OVO Hydro en Glasgow. Los fans que reserven el álbum antes del 4 de febrero tendrán acceso exclusivo a la preventa de entradas. Sin duda, será un año emocionante para Grennan y sus seguidores.

Tom Grennan: De promesa emergente a estrella consolidada

Tom Grennan comenzó su carrera musical en 2016 con el lanzamiento de su primer sencillo Something in the Water. Su voz distintiva y su estilo único rápidamente captaron la atención del público. En 2018, lanzó su álbum debut Lighting Matches, que incluyó éxitos como Found What I’ve Been Looking For y Barbed Wire.

En 2021, Grennan lanzó su segundo álbum Evering Road, que fue un éxito comercial y de crítica. El álbum incluyó sencillos como Little Bit of Love y Amen, que se convirtieron en himnos para sus fans. Evering Road mostró una evolución en su sonido y letras, abordando temas más personales y emocionales.

El tercer álbum de Grennan, What Ifs & Maybes, lanzado en 2023, continuó su ascenso en la industria musical. Con éxitos como Remind Me y All These Nights, Grennan demostró su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en un panorama musical en constante cambio.

Ahora, con el anuncio de su cuarto álbum Everywhere I Went Led Me To Where I Don’t Want To Be y el lanzamiento de su sencillo Shadowboxing, Tom Grennan sigue sorprendiendo a sus fans. Sin duda alguna, la evolución de su carrera es un testimonio de su talento y dedicación, y su futuro promete ser aún más brillante.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.

Tracklisting de Tom Grennan – Everywhere I Went Led Me To Where I Don’t Want To Be

‘Full Attention’

‘Cool With That’

‘Shadowboxing’

‘Boys Don’t Cry’

‘Somewhere Only We Go’

‘Shadows On The Ceiling’

‘Celebrate’

‘Higher’

‘Certified’

‘Diamond’

‘Dirty Dishes’

‘Cinnamon’

‘Drama Queen’

‘I Won’t Miss A Thing’

‘Lonely Dancer’