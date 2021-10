Tom Meighan comparte un teaser de su retorno en solitario

Artista

Tom Meighan

¿Por qué es noticia?

Tras su salida de Kasabian el año pasado para «poner de nuevo su vida en orden», Tom Meighan ha compartido el teaser de una nueva canción en solitario que se llamará Would You Mind.

Sobre la canción

En un post en Instagram, Meighan afirma que «no es ningún secreto que he tenido problema durante los últimos años. La música es mi terapia y he estado grabando algunas canciones que ahora me siento preparado para compartir. ‎Este teaser está extraído de Would You Mind, un tema que escribí sobre pedir ayuda cuando más la necesitas pero al mismo tiempo no encuentras las fuerzas para ello».‎

Al mismo tiempo, agradece el apoyo a los fans: «Vuestro apoyo me ha mantenido en marcha y no puedo esperar a ofreceros más música».‎

Sobre su salida de Kasabian

Meighan fue expulsado de la formación británica después de que fuera condenado a 200 horas de trabajo no remunerado después de declararse culpable de agredir a su mujer Vikki Ager.‎

‎Sus compañeros reaccionaron entonces con un comunicado en el que afirmaron que «no había absolutamente ninguna manera de que pudieran condonar la condena por asalto de Meighan, lo que no les dejaba más remedio que pedirle a Tom que dejara la banda».‎

Desde entonces, Meighan ha estado en tratamiento y rehabilitación, y se ha mostrado arrepentido por lo que pasó la noche por la que fue condenado. «Hice algo por lo que nunca me perdonaré: agredí físicamente a mi ahora esposa Vikki en [una] noche llena de alcohol. Fue totalmente inaceptable. De hecho, me hace sentir enfermo cada vez que lo pienso», asegura.

«Es importante sufrir consecuencias debido a tus acciones. Tener la oportunidad de mirar profundamente dentro de ti mismo y aprender a hacer cambios y convertirte en una mejor persona para ti y tu familia tiene que ser algo bueno», concluye.

Tom Meighan – Would You Mind

