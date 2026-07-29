Tom Morello ya tiene título, fecha y primer single para el álbum que llevaba meses cocinando a fuego lento. Se llamará Everyone Gets Everything They Want, saldrá el 25 de septiembre vía Mom + Pop Music y llega precedido por “Date Night”, una nueva canción que retoma el habitual pulso político que ya Morello había mostrado con “Adjourn It” junto a Serj Tankian hace unas semanas.

Lo llamativo es que, pese al título, “Date Night” no tiene nada de ligero: es el primer disco que el guitarrista de Rage Against The Machine firma como su primer álbum de rock en solitario propiamente dicho, dejando atrás la trilogía electrónica de The Atlas Underground para volver al formato de banda que definió su carrera.

Tres espías, un bosque y un riff heredado: así suena “Date Night”

“Date Night” no es una canción sobre citas: cuenta la historia real de Truus Oversteegen, Freddie Oversteegen y Hannie Schaft, tres jóvenes que durante la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en espías, saboteadoras y asesinas de la resistencia holandesa contra la ocupación nazi. Las tres seducían a oficiales alemanes para atraerlos al bosque y eliminarlos, además de ayudar a niños judíos a escapar de la persecución y usar su aspecto juvenil para cruzar controles sin levantar sospechas; Schaft fue finalmente capturada y ejecutada por los nazis en abril de 1945, semanas antes del fin de la guerra. El riff que sostiene la canción lo escribió, de nuevo, Roman Morello, el hijo de quince años del guitarrista, que lleva tres años subiéndose a los escenarios junto a su padre y que ya había dejado su huella en “Adjourn It”. Morello ha resumido el espíritu del tema sin rodeos: «Hago canciones antirracistas para los antirracistas. Hago canciones antifascistas para los antifascistas. Y hago canciones antinazis para los antinazis», ha declarado, y ha añadido sobre el propio tema que, en el fondo, es una canción sobre elegir bando: quien se sienta ofendido por ello, dice, que saque sus propias conclusiones.

De Harvard a Rage Against The Machine: medio siglo de rebeldía con nombre propio

Tom Morello nació en 1964 en Nueva York y creció en Libertyville, Illinois. Estudió ciencias políticas en Harvard antes de mudarse a Los Ángeles y cofundar Rage Against The Machine en 1991 junto a Zack de la Rocha, Tim Commerford y Brad Wilk. El debut homónimo de 1992 y Evil Empire (1996) lo convirtieron en uno de los guitarristas más influyentes de la década, reconocible por un sonido que mezclaba funk, metal y técnicas de manipulación de la guitarra sin precedentes en el rock mainstream. Tras la primera disolución del grupo formó Audioslave con los exmiembros de Soundgarden, y en paralelo desarrolló su alter ego The Nightwatchman, proyecto de folk de protesta acústico que ya anticipaba la vocación política de toda su obra posterior.

Esa doble vertiente, el rock de banda y la canción de protesta en solitario, es precisamente lo que convergía a medias en sus tres discos como Atlas Underground (2018-2021), pensados como experimentos electrónicos con invitados en cada tema. Everyone Gets Everything They Want rompe esa fórmula: es la primera vez que Morello factura un álbum de rock de arriba abajo bajo su propio nombre, con guitarras en primer plano y una nómina de colaboradores (Tankian, Kneecap, Beartooth, su propio hijo) que funciona como una prolongación natural de “Adjourn It” en vez de como un giro sorpresa.

Doce canciones, cinco productores y un cartel de invitados que no defrauda

Everyone Gets Everything They Want reunirá doce canciones: “Beth From Electronics” abre el disco, seguida del tema homónimo, “Adjourn It” (con Serj Tankian y Roman Morello), “I Am Not Yours To Command”, “Soldier In The Army Of Love”, “Unconquered” (con Kneecap), “Date Night”, “The Last Rung On The Ladder”, “Everything Burns” (con Beartooth), “Pretend You Remember Me”, “Untethered” y, como cierre, “They Can’t Kill Us All”. La producción corre a cargo de Tyler Smyth, Carl Restivo, Zakk Cervini, Dan Carey y Sam Nelson Harris, un equipo lo bastante variado como para explicar la amplitud de registros que promete el disco, del rap metal más directo a pasajes que recuerdan al folk eléctrico de The Nightwatchman. Sobre Kneecap, con quienes comparte “Unconquered”, Morello se ha deshecho recientemente en elogios, llegando a compararlos con una versión actual de Rage Against The Machine por su disposición a decir las cosas claras sin filtros.

Power To The People: el festival que corona el lanzamiento

El anuncio del disco llega acompañado de otra noticia mayor: Morello ha confirmado la primera edición de su festival Power To The People, ya con las entradas agotadas, que tendrá lugar el 3 de octubre en el Merriweather Post Pavilion de Columbia (Maryland). El cartel, curado por el propio guitarrista, incluye nombres como Bruce Springsteen (con quien Morello ha compartido escenario recientemente en su gira Land of Hope & Dreams), Foo Fighters, Joan Baez, Public Enemy, Killer Mike, Brittany Howard, Dropkick Murphys, Jack Black y The Linda Lindas. Antes de esa cita, Morello tocará en septiembre en Nashville, Louisville (dentro del festival Louder Than Life) y Milwaukee, y ya con el disco publicado retomará los directos en marzo de 2027 con una tanda de fechas por Alberta y Saskatchewan, en Canadá.

▶ “Everyone Gets Everything They Want” — Tom Morello | 25 de septiembre de 2026 | Mom + Pop Music

¿Qué te parece este regreso de Tom Morello al formato de banda? ¿Crees que “Date Night” puede convertirse en otro himno de su repertorio de protesta?

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