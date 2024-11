Tom Morello: La voz rebelde de Rage Against The Machine sigue firme

Tom Morello, el legendario guitarrista de Rage Against The Machine, ha vuelto a encender las redes sociales con sus comentarios sobre los fans que no entienden la política detrás de la música de la banda. En un reciente tuit, Morello compartió una anécdota sobre una fan que malinterpretó la canción Killing In The Name Of, pensando que se trataba de rebelarse contra sus padres y las vacunas, cuando en realidad es una crítica a la brutalidad policial y el racismo.

Morello no se contuvo y explicó que la canción denuncia a los policías racistas y su complicidad con la supremacía blanca. Este intercambio provocó una avalancha de respuestas en las redes, con algunos fans apoyando a Morello y otros acusándolo de haberse “vendido”.

El guitarrista, conocido por su activismo político, no es ajeno a la controversia y ha dejado claro que no piensa callarse. Con un título en Ciencias Políticas de Harvard, Morello defiende su derecho a expresar sus opiniones y sigue utilizando su plataforma para luchar contra las injusticias. ¿Qué opinas?

Tom Morello es un guitarrista y activista político conocido por su trabajo con Rage Against the Machine, donde destacó con su estilo innovador en canciones como Killing In The Name y Bulls on Parade. Tras la disolución temporal de la banda, formó Audioslave junto a Chris Cornell, lanzando éxitos como Like a Stone y Cochise. En su carrera en solitario, Morello adoptó el alias The Nightwatchman, publicando álbumes como One Man Revolution y The Fabled City. Además, colaboró con Bruce Springsteen y fue parte de Prophets of Rage y Street Sweeper Social Club, siempre manteniendo su compromiso con la justicia social a través de su música y activismo