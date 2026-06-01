Hay colaboraciones que tienen sentido sobre el papel y luego hay colaboraciones que parecen inevitables. Tom Morello —la guitarra más políticamente cargada del rock alternativo de los noventa— acaba de publicar «Adjourn It», un nuevo single de su próximo álbum en solitario que convoca a dos invitados de peso: Serj Tankian, voz indispensable de System of a Down, y Roman Morello, el hijo de quince años del propio guitarrista. El resultado es una tormenta de riffs multigeneracional producida por Zakk Cervini (Bring Me the Horizon, Aerosmith) que llega con un videoclip y un mensaje tan claro como urgente: resistir.

De las protestas contra el ICE a un himno que mira al pasado para entender el presente

«Adjourn It» no nace en el vacío. Morello lleva meses en primera línea de las manifestaciones contra las redadas del ICE en Estados Unidos, participando en concentraciones en Minneapolis y Nueva York tras la muerte de dos personas a manos de agentes de inmigración. La canción es la destilación musical de esa rabia y, a la vez, de la convicción de que el arte sigue siendo un arma legítima. Como el propio Morello ha explicado: «En esta coyuntura histórica, cada acto de arte es un acto de resistencia, y ‘Adjourn It’ es un llamamiento a la justicia en tiempos injustos«.

El videoclip que acompaña al single refuerza esa dimensión histórica con inteligencia: junto a las imágenes del trío en el estudio, aparecen fragmentos en blanco y negro de Salt of the Earth, la película independiente de 1954 sobre la huelga de mineros mexicanoamericanos en Nuevo México, rodada por tres directivos de Hollywood que habían sido incluidos en las listas negras del macartismo. La conexión entre aquel gesto de desobediencia cinematográfica y la canción no es decorativa: Morello lleva décadas tejiendo ese tipo de hilos entre la historia obrera y el rock de protesta. Que en 2026 sigan siendo necesarios dice mucho del estado del mundo.

Tankian, por su parte, aporta sus habituales destellos de intensidad vocal y letra sin ambigüedad: «‘Adjourn It’ es un himno de protesta contra la barbarie continua del ICE en Estados Unidos: la separación de familias, la elaboración de perfiles raciales y, en algunos casos, el asesinato«. Dos artistas que nunca han confundido la neutralidad con la objetividad, en el momento en que esa distinción importa más.

Riffs de padre a hijo, producción de Zakk Cervini y un solo que habla por sí solo

Más allá del mensaje, «Adjourn It» tiene interés musical genuino. La canción mueve con soltura varios registros: un estribillo de rap metal con el inconfundible vozarrón de Tankian, unas estrofas de Morello más oscuras y sinuosas que recuerdan a cierto Dylan electrificado, un puente que gira hacia el thrash y, como cierre, un solo de guitarra que firma el propio Roman Morello. Quince años, y ya capaz de cerrar una canción de protesta con criterio. Tankian, que también ha explorado recientemente nuevas colaboraciones en solitario, encaja aquí como si nunca hubiera habido distancia entre los dos proyectos.

Cervini, cuya producción suele afilar el metal alternativo sin esterilizarlo, consigue que el tema respire con la energía de una maqueta y el impacto de un single pensado para estadios. El single llega bajo el sello Mom + Pop Records y anticipa el próximo álbum en solitario de Morello, del que aún no hay título ni fecha confirmados. Lo que sí está confirmado es que tanto Morello padre, como Roman y Tankian estarán sobre el escenario juntos el próximo 3 de octubre en el festival Power to the People, que Morello organiza en Columbia (Maryland) con un cartel que incluye Foo Fighters, Bruce Springsteen, Joan Baez, Cypress Hill y Killer Mike, entre otros.

La máquina que nunca se apagó

Tom Morello nació en 1964 en Nueva York y creció en Libertyville, Illinois. Estudió ciencias políticas en Harvard antes de mudarse a Los Ángeles y cofundar Rage Against the Machine en 1991 junto a Zack de la Rocha, Tim Commerford y Brad Wilk. El debut homónimo de 1992 y Evil Empire (1996) lo convirtieron en uno de los guitarristas más influyentes de la década, reconocible por un sonido que mezclaba funk, metal y técnicas de manipulación de la guitarra sin precedentes en el rock mainstream. Tras la primera disolución del grupo formó Audioslave con los exmiembros de Soundgarden, con quienes publicó tres álbumes entre 2002 y 2005, y en paralelo desarrolló su alter ego The Nightwatchman, proyecto de folk de protesta acústico que subrayaba la dimensión política de su obra más allá del ruido eléctrico.

RATM se reunieron en 2007 y volvieron a separarse en 2011, aunque una nueva reunión y gira arrancó en 2020 antes de quedar truncada por la pandemia y, finalmente, cancelada en 2023. En el ínterin, Morello ha mantenido una actividad constante: colaboraciones con artistas como Bruce Springsteen (con quien está actualmente de gira), apariciones en protestas y una prolífica carrera en solitario bajo su propio nombre. «Adjourn It» es la última demostración de que, para él, bajar la guardia nunca ha sido una opción.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.