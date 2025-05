Tom Odell revela su nuevo disco «A Wonderful Life» y anuncia una gira masiva

El cantautor británico Tom Odell ha anunciado su séptimo álbum, A Wonderful Life, que se lanzará el 5 de septiembre de 2025 a través de UROK/Virgin. Este nuevo trabajo, descrito como un reflejo del caos moderno con destellos de esperanza, llega tras el éxito viral de Another Love, que supera los 3 mil millones de reproducciones. El anuncio coincide con el estreno del single Don’t Cry, Put Your Head on My Shoulder, una balada íntima sobre apoyar a un amigo en crisis.

Una gira épica por Europa y Reino Unido

Odell acompañará el lanzamiento con una ambiciosa gira de 27 fechas por arenas en Reino Unido y Europa, incluyendo un concierto en el O2 Arena de Londres el 29 de octubre de 2025 y shows en 3Arena de Dublín (23 de octubre) y SSE Arena de Belfast (24 de octubre). Artistas como Chance Peña, Katie Gregson-MacLeod y Matilda Mann se unirán como invitados especiales en varias fechas. Los fans que reserven el álbum antes del 27 de mayo a las 5 p.m. BST tendrán acceso prioritario a las entradas, con venta general a partir del 30 de mayo.

Un álbum de honestidad cruda

A Wonderful Life aborda la fractura de la sociedad moderna con una honestidad empática, según Odell: “Estas canciones son lo opuesto a envolverlo todo en un lazo bonito; escribir con honestidad es esencial para mí”. El disco incluye temas como Don’t Let Me Go, Prayer y Can Old Lovers Ever Just Be Friends?, que prometen profundidad emocional y una perspectiva optimista frente a la adversidad. Este es su segundo álbum en 18 meses, tras Black Friday (2024).

Este fin de semana, Odell actuará en el Radio 1’s Big Weekend en Liverpool junto a Sam Fender y Wolf Alice. Además, tras apoyar a Billie Eilish en su gira europea, encabezará shows íntimos este verano, incluido uno en Battersea Arts Centre que agotó entradas en segundos.

En unos meses, tendremos su visita en nuestro país: 30 de noviembre en Sant Jordi Club (Barcelona) y 1 de diciembre en Movistar Arena (Madrid).

Tracklist de Tom Odell – A Wonderful Life

‘Don’t Let Me Go’

‘Don’t Cry, Put Your Head On My Shoulder’

‘Prayer’

‘Can We Just Go Home Now’

‘Why Do I Always Want The Things That I Can’t Have’

‘Wonderful Life’

‘Ugly’

‘Strange House’

‘Can Old Lovers Ever Just Be Friends?’

‘The End Of Suffering’

Un alma melancólica: la trayectoria de Tom Odell

Tom Odell, nacido en Chichester, Inglaterra, en 1990, irrumpió en la escena musical con su debut Long Way Down (2013), que incluyó el éxito Another Love. Este single, con más de 3 mil millones de reproducciones, lo catapultó a la fama, ganándole el reconocimiento como Critics’ Choice en los BRIT Awards 2013. Su estilo, que combina letras introspectivas con piano emotivo, resonó con audiencias globales.

Con seis álbumes previos, Odell ha explorado desde el pop melancólico hasta sonidos más experimentales. Wrong Crowd (2016) y Monsters (2021) mostraron su versatilidad, mientras que Best Day of My Life (2022) y Black Friday (2024) profundizaron en temas de ansiedad y redención. Ha recibido dos nominaciones a los Ivor Novello Awards, destacando su habilidad para conectar emocionalmente. Su próximo trabajo, A Wonderful Life (2025), promete continuar esta evolución con una mirada honesta a la sociedad.

Odell ha recorrido el mundo, desde escenarios íntimos hasta arenas, incluyendo giras con Billy Joel y Billie Eilish. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad lo ha convertido en un favorito de los fans, con actuaciones memorables en festivales como Glastonbury. Su discografía, que abarca Songs from Another Love (2012) hasta Black Friday, refleja un crecimiento constante, consolidándolo como una voz clave del pop contemporáneo.

