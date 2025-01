Tom Rowlands de The Chemical Brothers lanza banda sonora para serie sobre Mussolini

Tom Rowlands de The Chemical Brothers ha compuesto la banda sonora para la nueva serie dramática Mussolini: Son of the Century, que se estrenará el 4 de febrero en Sky.

La serie, basada en el bestseller de 2018 escrito por Antonio Scurati, se estrenará el 4 de febrero en Sky y contará con ocho episodios que explorarán las relaciones políticas y personales de Benito Mussolini. Dirigida por Joe Wright, la serie promete una visión profunda y matizada del dictador fascista italiano.

Rowlands, conocido por su trabajo innovador en la música electrónica, ha colaborado anteriormente en bandas sonoras, como en la película de acción Hanna (2011) y la producción teatral Life Of Galileo (2017). En una declaración reciente, Rowlands expresó su entusiasmo por trabajar con Wright: «Disfruto mucho trabajar con Joe, es un director increíble. Traer su visión a la vida a través de la música siempre es un desafío emocionante».

La banda sonora, disponible a través de Milan Records, combina instrumentos acústicos antiguos con electrónica moderna, creando una experiencia auditiva única que referencia el pasado mientras ofrece algo fresco y dinámico. Wright también compartió su perspectiva sobre Mussolini, describiéndolo como «la peor representación de la masculinidad».

The Chemical Brothers, formado por Tom Rowlands y Ed Simons, ha sido un pilar en la escena de la música electrónica desde su formación en 1989. Con su álbum debut Exit Planet Dust (1995), establecieron un nuevo estándar en el género, seguido por éxitos como Dig Your Own Hole (1997) y Surrender (1999). Su capacidad para innovar y evolucionar ha mantenido su relevancia a lo largo de los años.

En septiembre de 2023, lanzaron su décimo álbum de estudio, For That Beautiful Feeling, que ganó un Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica. Además, el dúo publicó su libro Paused In Cosmic Reflection, una historia definitiva de su carrera de 30 años, con entrevistas y fotografías inéditas.

