Tomavistas 2024: Nuestros imprescindibles

Tomavistas vuelve con mucha fuerza en este mes de mayo y nosotros estamos encantados de volver a participar activamente en esta edición que se nos avecina.

Sin duda alguna es uno de los festivales más queridos del circuito y es que su ubicación en Madrid, cruce de caminos, su recinto agradable y cómo no, un cartel de órdago. Este año os contaremos todo desde La Caja Mágica de Madrid ya que en esta edición han abandonado el recinto habitual en el Parque Enrique Tierno Galván para sumergirse en uno de mayor capacidad.

Durante los días 24 y 25 de mayo viviremos dos jornadas maratonianas llenas de buena música con nombres actuales y consolidadas, así como mucho talento emergente.

Como venimos haciendo habitualmente, os dejamos una selección de los nombres que destacan en el cartel bajo nuestro humilde punto de vista, para facilitaros vuestras elecciones.

¿Nos dices tus favoritos? Nosotros te contamos nuestras cinco debilidades musicales por jornada.

Viernes 24 de mayo

La primera jornada del festival arranca con fuerza, con los cuatro escenarios en pleno rendimiento.

Nuestra primera elección es Standstill, en el escenario Vibra Mahou a las 19:25 horas. Tras casi 10 años de ausencia sobre los escenarios, regresan a los escenarios a interpretar sus éxitos en una serie de conciertos que tendrán lugar a lo largo del verano. Hay pocas fechas anunciadas, lo que hace que sea todavía más especial este regreso.

Hinds es nuestra segunda apuesta de la noche. A las 20:25 horas en el escenario Johnnie Walker. Una de nuestras bandas femeninas más internacionales merecen estar en nuestra hoja de ruta, así que no nos la pensamos perder. Al fin de esta cita con Carlota y Ana, harán su aparición Los Planetas, a las 21:25 horas en el escenario Vibra Mahou. Tomavistas ha apostado por traer la gira de Super 8, con motivo del treinta aniversario del lanzamiento de esta obra maestra. Sabemos que es un momento muy esperado por los acérrimos de la formación granadina, a pesar de las ausencias notables.

Como apostamos siempre por el talento nacional y el atrevimiento, nuestra cuarta opción es Baiuca. Casi rozando la medianoche, a las 23:55 horas en el escario Vibra Mahou, Alejandro Guillán hará su aparición con su mezcla de folklore y electrónica, tan necesaria. Perfecto momento para dejarse llevar.

Y nuestro cierre de noche tiene acento francés: El dúo The Blaze actuará por primera vez en Madrid. ¿La cita? Escenario Tomavistas a las 00:55 horas. Ya no sólo es la cantidad de canciones míticas que tienen como Territory, sino que la parte visual os enamorará. No me lo perdería por nada del mundo a los parisinos más elegantes del panorama musical.

Sábado 25 de mayo

La segunda jornada está todavía más condensada, llena de propuestas interesantes. Será difícil elegir y descartar, pero os haremos el camino más fácil.

Nuestra primera opción para abrir la flamante tarde de sábado es Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Esta genialidad del universo merece ser disfrutada más viniendo de gira de presentación del nuevo disco. No nos podemos resistir a este sonido tán mágico y electrizante. Apuntad: 19:25 horas en el escenario Vibra Mahou.

Los míticos Belle and Sebastian reinarán en el escenario Tomavistas a las 20:30 horas. Hora perfecta para los de Glasgow, que vienen con nuevas melodías y un precioso directo. Sin duda, uno de los grandes nombres del festival. Y de épica en épica nos vamos con The Jesus and Mary Chain. Sin pudor digo que sueño con revivir el momento de disfrutar de Just Like Honey. La verdad que estamos ante un combo espectacular.

Turno para algo de aquí y es que nada nos hace más felices que poder disfrutar de una de las pocas fechas de gira de Alizzz. El productor y artista nacional ha lanzado disco (y qué disco) hace una semana y Tomavistas ha sido una de las pocas fechas de presentación de Conducción temeraria. Estamos listos para bailar. A las 00:05 horas en el escenario Vibra Mahou.

Y como cierre estelar: Phoenix. A las 1:15 horas en el escenario Tomavistas, el escenario se tornará mágico con la presencia de los cuatro de Versalles. Sin visitar Madrid desde 2018, no cabemos de la emoción de disfrutar de la elegancia de Thomas Mars y los suyos. Cierre de locos, seguro.

Aquí podéis ver los horarios al completo y comprar las últimas entradas que quedan, ¡Nos vemos en el Tomavistas!