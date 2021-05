Tomavistas Extra anuncia su programación de DJs

Tomavistas Extra no descansa ni un momento y sigue desvelando más y más detalles de su edición 2021. Hace tan solo unas semanas anunciaban la incorporación de Joe Crepúsculo y Colectivo da Silva para la cita del 30 de mayo en el Parque Enrique Tierno Galván —en sustitución de Cupido y Confeti de Odio—, y sumaban tres nuevas fechas para el mes de julio en IFEMA MADRID LIVE – La Explanada.

Y ahora el festival madrileño nos sorprende con la programación completa de DJs que tiene preparada para amenizar la puesta de sol de la mano Aperol Spritz, la emblemática marca de aperitivo que busca convertir cada momento en único.

Yahaira, Alvaro Naive, División Sonora, Umami, Jotapop, Ópera Primas, Say Yes, Rocío Saiz, Xabi B, Adrián Le Freak y Mondo Sonoro serán los protagonistas de las sesiones DJ de Tomavistas Extra 2021.

Un ciclo de conciertos que podremos disfrutar en dos citas imprescindibles: la primera en primavera, del 21 al 30 de mayo en el Parque Enrique Tierno Galván; y la segunda en verano, del 23 al 25 de julio en IFEMA MADRID LIVE – La Explanada.

Os dejamos con la programación completa a continuación:

Viernes 21 de mayo

María Arnal i Marcel Bagés + Le Parody

Yahaira DJ

Sábado 22 de mayo

Triángulo de Amor Bizarro + The Parrots

Álvaro Naive DJ

Domingo 23 de mayo

La Bien Querida + Melenas

División Sonora DJs

Miércoles 26 de mayo

Califato 3/4 + Vera Fauna

Umami DJ

Jueves 27 de mayo

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba + Los Estanques

Jotapop DJ

Viernes 28 de mayo

El Columpio Asesino + El Último Vecino

Ópera Primas DJs

Sábado 29 de mayo

Novedades Carminha + Mujeres

Say Yes DJ

Domingo 30 de mayo

Joe Crespúsculo + Colectivo Da Silva

Rocío Saiz DJ

IFEMA MADRID LIVE – La Explanada



Viernes 23 de julio

León Benavente + Chaqueta de Chándal

Xabi B DJ

Sábado 24 de julio

Rufus T. Firefly + Maika Makovski

Adrián Le Freak DJ

Domingo 25 de julio

Manel + McEnroe

Mondo Sonoro DJs

