Tomavistas se transforma de nuevo en un magnífico ciclo con ocho grandes citas

La pasada semana se nos rompía un poco el corazón al conocer que Tomavistas se posponía hasta 2022, y que tendríamos que esperar otro año más para poder celebrar su sexta edición. Ahora, tras varios días tentándonos en redes sociales con clips sobre esos pequeños momentos cotidianos que llegan por sorpresa y nos hacen muy felices, el festival madrileño nos da la mayor de las alegrías al desvelar que vuelve este 2021 con su ciclo Tomavistas Extra.

El Parque Enrique Tierno Galván acogerá las actuaciones de 16 bandas y artistas nacionales los días 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo de 2021, en una programación de auténtico lujo: María Arnal i Marcel Bagés, Le Parody, Triángulo de Amor Bizarro, The Parrots, La Bien Querida, Melenas, Califato 3/4, Vera Fauna, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Los Estanques, El Columpio Asesino, El Último Vecino, Novedades Carminha, Mujeres, Cupido y Confeti de Odio.

Os dejamos la programación al completo a continuación:

21 DE MAYO – MARÍA ARNAL Y MARCEL BAGÉS + LE PARODY

Además del unánime reconocimiento de la crítica, ratificado por una decena de galardones, Maria Arnal i Marcel Bagés han conseguido lo más difícil: la devoción de un público que les obliga a colgar el cartel de sold out en la mayoría de sus conciertos. Entre ellos, el del Teatro Nuevo Apolo (Madrid) en un inolvidable Tomavistas Ciudad, ya mítico cierre de una extensa gira con más de 100 conciertos de su aclamado disco de debut “45 cerebros y 1 corazón” (Fina Estampa, 2018).

Ahora se subirán a las tablas de Tomavistas Extra para la presentación oficial de su segundo álbum, el inmenso “Clamor“. Pop mutante en los límites de la emoción que habla de nuestra infinita capacidad de transformación para afrontar los retos de un planeta —y de un futuro— en crisis. Una colección de canciones profundas e intensas que llegan para encogernos el corazón.

Por su parte, Le Parody cerrará la gira de su disco “Porvenir” en Tomavistas Extra. Un trabajo, el tercero de su carrera en solitario, con el que Sole Parody confirmaba su evolución hacia la electrónica, manipulando los sonidos y adentrándose en el mundo de los secuenciadores y los sintetizadores analógicos.

Un disco digital pero humano; experimental, pero popular; un tratado de clase y marca propia con la mirada claramente puesta en el futuro y los pies fuertemente anclados en las raíces, que fue elegido como cuarto mejor disco de 2019 para la revista MondoSonoro.

22 DE MAYO – TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO + THE PARROTS

Triángulo de Amor Bizarro, ganadores en dos ediciones del prestigioso Premio Ruido (otorgado por la PAM) al mejor disco del año —con “Salve Discordia” en 2016 y con “Triángulo de Amor Bizarro” en esta última edición— no podían faltar a la cita de Tomavistas Extra en 2021.

Y es que los gallegos llevan desde hace más de una década capitaneando la escena alternativa nacional, superándose con cada nuevo álbum que editan. Su último disco, “Triángulo de Amor Bizarro”, publicado en 2020, ha supuesto una ruptura conceptual con respecto a sus anteriores trabajos, pero también la confirmación de que la banda es capaz de convencer a propios y extraños con su variedad de registros y la continua búsqueda de nuevas vías de expresión.

Hablar de The Parrots es hablar de los pioneros y grandes referentes de la nueva ola de garage madrileño. Tras un año de silencio y alejados de los escenarios, llegarán a Tomavistas Extra con una puesta en escena a estrenar y con las novedades de su repertorio en directo en primicia, antes que en cualquier lugar.

Mientras esperamos ansiosos su segundo álbum, que verá por fin la luz este 2021, ya hemos podido disfrutar de su primer adelanto: ‘Maldito’. Un tema deslumbrante no solo porque en él colabore C. Tangana —que es un puntazo—, o porque se tiren de cabeza al castellano —un acierto total—, sino porque los sonidos que recorre son nuevos, motivantes y trascendentes. Nueva dimensión para una banda que se posiciona merecidamente en el lugar que el destino —y su esfuerzo— les tenía reservado.

23 DE MAYO – LA BIEN QUERIDA + MELENAS

La carrera de La Bien Querida ha dejado éxitos instantáneos, canciones directas y descarnadas y muchos corazones robados a lo largo y ancho de este nuestro país. En su alabado sexto disco, “Brujería”, Ana Fernández-Villaverde nos sedujo con canciones que tocaban el misterio tangencialmente para entrar profundamente en la lírica y la épica.

Un álbum conmovedor, desgarrador y universal, que recogía colaboraciones sorpresivas, como la de Diego Ibáñez de Carolina Durante en el single ‘Qué?’, y otras más esperadas, como los dos temas junto a Los Planetas. Para su concierto en Tomavistas Extra, La Bien Querida retomará el formato directo con su banda al completo, permitiéndonos disfrutar de su esencia en su totalidad.

Bajo el nombre de Melenas se esconde la banda de garage pop que este país necesitaba. Originarias de Navarra, surgieron alrededor de la escena del pequeño bar Nébula de Pamplona —de la que también salieron Exnovios, Kokoshca, Río Argal…— y en poco tiempo han conseguido hacerse un hueco en el panorama nacional a base de trabajo, buenos directos y discos imperdibles.

Su LP de debut, “Ya no me importa si tú me quieres”, sorprendió dentro y fuera de España gracias a sus potentes guitarras y voces llenas de reverb, y el pasado 2020 presentaron “Días Raros”, un segundo trabajo que volvió a encandilar a público y crítica. Melodías brillantes, frescas líneas de bajo, teclados ácidos y baterías a lo Lindy Morrison se unen en un alarde de pop atemporal con estilo propio, descarado y, a la vez, con solera.

26 DE MAYO – CALIFATO 3/4 + VERA FAUNA

Existe un grupo en España que se atreve con razas sonoras en las que caben desde zambras western hasta un acid house de corte jondo; desde una guajira flamenca que deviene en himno tropical a un reggae flamencófilo. Ese grupo se llama Califato ¾, vienen de Sevilla y con “Puerta de la Cânne”, su disco de debut en 2019, pusieron patas arriba la escena musical de nuestro país.

Hace pocas semanas publicaban su segundo trabajo, “La Contraçeña”, y en él conviven y se fusionan a la perfección la idiosincrasia cultural e historiográfica andaluza y la música de vanguardia más avanzada. El atardecer en el Parque Enrique Tierno Galván será sin duda el escenario perfecto para disfrutar en directo de su presentación oficial en Madrid.

También desde Sevilla llegan a Tomavistas Extra Vera Fauna, una banda que convence a base de su vitalismo y buen hacer. Su música está dotada de una personalidad inconfundible, laberíntica e inesperada, como las calles de la capital andaluza que les vio crecer y desarrollar su sensibilidad sonora.

Y es que su primer largo, “Dudas y Flores”, es un cóctel de raíces sevillanas, reminiscencias de la Bahía de Cádiz y ritmos importados de la tropicalia brasileña. Toda una mezcla explosiva que ya pudimos saborear en su tema ‘El Naranjo’, himno involuntario de la cuarentena que relata la angustia por no poder salir de casa debido a la ansiedad, y que esta vez podremos disfrutar en directo, al aire libre y en inmejorable compañía.

27 DE MAYO – DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA + LOS ESTANQUES

Ya no estamos ante la gran revelación de 2019; estamos ante la gran realidad de 2021 para el rock en nuestro país. Y es que Derby Motoreta’s Burrito Kachimba irrumpió en el panorama con un nuevo concepto musical que ellos mismos han bautizado como la kinkidelia: mezcla de la estética y filosofía kinki con la psicodelia. Una fórmula muy personal que mezcla a Led Zeppeling, King Gizzard & The Lizard Wizard y Triana en un cóctel impresionante.

Todos los medios más importantes auparon su disco homónimo de debut como uno de los imprescindibles y más impactantes del 2019, y todo apunta a que su segundo trabajo “Hilo Negro”, que verá la luz en abril, será igual o más sorprendente. Así lo anticipan los singles ‘El Valle’ y ‘Gitana’, dos primeros singles adelanto que podremos disfrutar en Tomavistas Extra, en la que será la presentación oficial del álbum.

Otros que arrasan allá donde van son Los Estanques. La banda cántabra de PPP (pop progresivo psicodélico) ha demostrado a lo largo de cuatro discos que es una de las formaciones más interesantes y productivas de la escena nacional. PPP es solo una etiqueta y se les queda más bien corta. En su sonido hay mucho más que pop, mucho más que progresivo y mucho más que psicodelia.

Han sabido renovar el sonido 70s dotándolo de matices inauditos que lo elevan a una nueva y muy personal dimensión, una extraordinaria. Y eso es precisamente lo que más gusta de ellos: que son únicos, una rara avis que trasciende las modas para pasar directamente al culto. Su nuevo disco, “IV”, ha sido elegido entre lo mejor de la cosecha nacional 2020, y en Tomavistas Extra descargarán su arrollador e incontestable directo.

28 DE MAYO – EL COLUMPIO ASESINO + EL ÚLTIMO VECINO

El Columpio Asesino regresó en 2020 tras cinco años de relativo silencio con “Ataque Celeste”. Un disco que muestra la cara más pop de la banda, sin perder su esencia entre lo bello y lo siniestro; el imperdible dorado vuelve para deslumbrarnos con unos sonidos más potentes y luminosos que nunca

Surgido a finales de los años 90 en Pamplona, el grupo es uno de los exponentes más importantes del pop alternativo nacional. Muchos son los estilos que arden en su caldera: la electrónica adquiere cada vez más protagonismo sobre unas bases que van del kraut menos ortodoxo al pop más elegante y ensoñador. En Tomavistas Extra presentarán este último álbum en exclusiva en Madrid, en el que será además su primer concierto en la capital en más de dos años —y su tercera cita con Tomavistas—.

Por su parte, El Último Vecino (alter ego de Gérard Alegre), lleva ya una década destacando como una figura inquieta y talentosa dentro del pop electrónico y alternativo de nuestro país. Tras dos álbumes de estudio e infinidad de conciertos dentro y fuera de España, es ahora cuando, ante la complicada tesitura que vivió la cultura en 2020, ha aprovechado para sumergirse en un profundo proceso creativo.

De ahí han nacido los tres singles que ha sacado en los últimos meses: ‘Nostalgia’, ‘Qué Caro’ y ‘Mi Nombre’. Tres auténticas joyas que se han colado rápidamente entre lo mejor de su repertorio, que ya tenía el listón muy alto, y que podremos disfrutar en vivo en primicia en Tomavistas Extra.

29 DE MAYO – NOVEDADES CARMINHA + MUJERES

La evolución de la carrera de Novedades Carminha es un caso digno de estudio. Desde el sonido garage de sus inicios hasta los guiños al trap y al vocoder de sus últimos trabajos, la banda gallega nos lleva en un viaje sonoro que, pese a ser muy diferente en lo musical, comparte un mismo hilo conductor: canallismo, himnos y, sobre todo, espíritu y actitud punk.

Su legión de seguidores no deja de crecer con cada trabajo que publican, y sus directos logran ser aún más brillantes actuación tras actuación. Y es que ya lo dejaban claro en su última canción publicada en 2020, con un título que resume a la perfección su trayectoria: Mucho Nivel. Prometen nuevos temas para los próximos meses, y el de mayo será su segundo Tomavistas Extra, tras un impecable primer round en septiembre del pasado año.

También con temas inéditos llegarán Mujeres al Tierno Galván. La banda catalana, que en los últimos años se ha consagrado como uno de los grandes nombres de rock alternativo nacional, tiene ya entre manos un nuevo EP que verá la luz muy pronto, y que llega apenas un año después de ese maravilloso “Siento Muerte”

Un disco mayúsculo, cargado de matices, colores y de canciones inmensas, con 10 trallazos marca de la casa para celebrar su décimo aniversario y mostrar a las claras que su carrera es una de las más sólidas que se recuerdan en nuestro país. Está claro que Mujeres ha dado con la tecla de hacer himnos, depurándolos por su particular sonido, su forma de componer y un estilo que celebran a ritmo de baile en cualquier escenario en el que se suben.

30 DE MAYO – CUPIDO + CONFETI DE ODIO

Lo que en un primer momento parecía improbable —que un trapero como Pimp Flaco se uniese a una banda de bedroom-pop psicodélico como Solo Astra y de ello saliese un proyecto sólido— hoy ya es una deliciosa realidad que se llama Cupido.

Su debut “Préstame un Sentimiento” fue uno de los discos más escuchados de 2019 y les convirtió en el grupo revelación del momento. Tras un corto stand by, la banda volvía el 14 de febrero de 2020 con el single ‘La Pared’, en una nueva vuelta de tuerca a su ya intrincado sonido, llevándolo hacia la balada rock y conquistándonos una vez más con su desprejuiciada visión del pop más melódico y romántico.

Detrás de Confeti de Odio encontramos es el proyecto personal de Lucas Vidaur (Axolotes Mexicanos, Verano, Sant Clementine), un joven de Madrid que no llega a la treintena y que ya entiende como nadie la dimensión melancólica y dolorosa del ser humano.

Le conocimos a través de las redes sociales con singles como ‘Hoy Será un Día Horrible’ o ‘Si Me Quiero’, que corrieron como la pólvora presagiando el éxito de ese primer disco que aún estaba por llegar. Su puesta de largo, “Tragedia Española”, fue publicado en plena pandemia —parece que hay algo de premonitorio en él— y le ha revelado como un artista valiente y honesto, capaz de zambullirse en los sentimientos más profundos y contradictorios para retratarlos y retratarse a sí mismo en ellos, con una puntería solo al alcance de esa sensibilidad especial que pocos tienen.