Tony Hadley descarta una reunión de Spandau Ballet

Tony Hadley, exvocalista de Spandau Ballet, ha hablado recientemente sobre la posibilidad de una reunión con la icónica banda de los 80, conocida por éxitos como True y Gold. En una entrevista con Classic Pop, Hadley expresó su escepticismo ante la idea de un reencuentro, respondiendo con sorpresa a los comentarios de Gary Kemp, quien había insinuado estar abierto a una última gira. Hadley afirmó: “¿De verdad? Eso es nuevo para mí. No creo que funcione”. El cantante, que dejó la banda en 2017 por “circunstancias fuera de mi control”, no ha visto a Gary Kemp, Martin Kemp ni John Keeble en ocho años, manteniendo solo un contacto esporádico con Steve Norman.

La última gira de Spandau Ballet con Hadley fue en 2017, interrumpida por la enfermedad de Keeble, lo que marcó un punto de inflexión. A pesar de los buenos momentos, Hadley señaló que hubo tensiones significativas, especialmente con Gary Kemp, con quien tuvo un enfrentamiento que calificó como “muy difícil”. Desde su salida, Spandau Ballet intentó continuar con Ross William Wild, pero la formación se disolvió en 2019. Hadley, ahora enfocado en su carrera solista, se muestra satisfecho y sin intenciones de volver, diciendo: “Les deseo lo mejor, pero estoy feliz con lo que hago”. Mientras Gary Kemp mantiene la puerta abierta para una reunión, Hadley prioriza su gira en solitario.

Spandau Ballet: un viaje por el new romantic

Spandau Ballet, formada en Londres en 1979, marcó la escena del new romantic en los 80 con su estilo sofisticado y sonidos que fusionaban pop, funk y sintetizadores. Liderada por Tony Hadley (voz), Gary Kemp (guitarra y composición), Martin Kemp (bajo), Steve Norman (saxofón) y John Keeble (batería), la banda emergió del movimiento Blitz Kids, ganando fama con su debut Journeys to Glory (1981). Este álbum, con éxitos como To Cut a Long Story Short, los posicionó como pioneros del synth-pop. Su evolución hacia un sonido más melódico llegó con True (1983), cuyo sencillo homónimo y Gold se convirtieron en himnos globales, consolidándolos como íconos de la década. Con giras mundiales y un estilo elegante, Spandau Ballet definió una era, rivalizando con bandas como Duran Duran.

La discografía de Spandau Ballet incluye siete álbumes de estudio, destacando Diamond (1982), con Chant No. 1, y Parade (1984), con Only When You Leave. Tras Through the Barricades (1986), la banda enfrentó tensiones internas, disolviéndose en 1990. Regresaron en 2009 con Once More, combinando nuevas grabaciones y clásicos, pero las fricciones, especialmente entre Hadley y Gary Kemp, llevaron a la salida de Hadley en 2017 y al fin del grupo en 2019 tras un breve periodo con Ross William Wild. Con más de 25 millones de discos vendidos, Spandau Ballet sigue siendo un referente del pop ochentero, dejando un legado imborrable.

