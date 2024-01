Tony Iommi anuncia el lanzamiento de un boxset con los discos de Black Sabbath con Tony Martin

El legendario guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, ha revelado los detalles del esperado boxset con los álbumes que la banda grabó con el vocalista Tony Martin. En su mensaje de Año Nuevo, una tradición que mantiene desde 2022, Iommi dijo que el lanzamiento se producirá en mayo, tras superar algunos problemas legales y de papeleo.

La caja recogerá los cinco discos de estudio que Black Sabbath publicó con Martin entre 1987 y 1995, considerados por muchos fans como una etapa infravalorada y desconocida de la historia del grupo. Entre ellos se encuentran obras como The Eternal Idol, Headless Cross y Tyr, que muestran la influencia del metal neoclásico y el poder vocal de Martin.

Además de anunciar la caja, Iommi repasó los acontecimientos más destacados de su año, como su colaboración con el Ballet Real de Birmingham para una obra inspirada en Black Sabbath, su documental sobre la guitarra para Sky Arts junto a Brian May, su actuación con los Hollywood Vampires de Johnny Depp y su canción benéfica con Serj Tankian de System of a Down. También adelantó que está trabajando en el estudio en nuevo material, que podría incluir orquestación.

Te dejamos con el mensaje al completo a continuación: