Han tenido que pasar 21 años, la disolución definitiva de Black Sabbath y la muerte de Ozzy Osbourne antes de que Tony Iommi se decidiera a volver a facturar un disco en solitario. El guitarrista, fundador y único miembro constante de la banda que inventó el heavy metal en Birmingham en 1968, ha anunciado hoy “From The Dark”, su tercer álbum como solista y el primero desde Fused (2005), a la venta el 23 de octubre a través de BMG.

La noticia llega apenas un año después de que Iommi cerrara el capítulo más simbólico de su carrera: la despedida de Black Sabbath en Back To The Beginning, el concierto celebrado en Villa Park (Birmingham) el 5 de julio de 2025, semanas antes de que Ozzy Osbourne falleciera a los 76 años.

Tony Iommi rompe su silencio discográfico con “World Alone”

El anuncio de “From The Dark” ha venido acompañado del primer single, “World Alone”, presentado este miércoles en un evento en Birmingham, muy cerca del puente dedicado a Black Sabbath en la ciudad. La canción está protagonizada por la voz del noruego Jørn Lande (Masterplan, Beyond Twilight), que además coescribe todos los temas del disco junto a Iommi.

El videoclip que acompaña al single, dirigido dentro de una estética retrofuturista y distópica, sigue a un protagonista llamado The Believer, atrapado en una suerte de videojuego en el que debe luchar por sobrevivir y encontrar la redención. Iommi ha definido el resultado con estas palabras: «Es un disco que hemos disfrutado mucho haciendo. No estamos intentando demostrar nada, es un gran disco, suena contundente».

Lande no es precisamente un desconocido en los círculos del metal europeo: el vocalista noruego ha prestado su voz a proyectos como Masterplan, Ark, Vagabond o Beyond Twilight, y llega a “From The Dark” con un timbre reconocible por su potencia y su tendencia al registro operístico, muy distinto al carisma de blues y rock de Ozzy Osbourne o al aullido teatral de Ronnie James Dio, los dos vocalistas con los que Iommi construyó buena parte de su leyenda dentro de Black Sabbath.

Ocho temas (y dos perfumes) para el regreso de Tony Iommi

Junto a Lande, el álbum cuenta con la bajista Becky Baldwin y el batería Karl Brazil, con producción de Iommi junto a su colaborador habitual Mike Exeter. El tracklist de “From The Dark” incluye ocho cortes: “Over The Violent Sun”, “Black Times”, “World Alone”, “Beyond The Dead”, “Stormwatcher”, “Death Wake”, “Return Of The Arbalist” y “Legacy”.

La edición en CD deluxe añadirá dos temas adicionales con una curiosa procedencia: “Scent of Dark” (2021) y “Deified” (2024), dos instrumentales que Iommi grabó originalmente para acompañar sendos perfumes desarrollados junto a la casa Xerjoff y que terminaron germinando en la semilla de este nuevo proyecto. El disco se editará también en vinilo estándar, en una edición limitada a 1.000 copias en vinilo doble “mármol blanco y negro”, y en single de 7 pulgadas para “World Alone”. Para quien quiera hacerse con él antes de su llegada a las plataformas de streaming, la tienda oficial de Revolver ya tiene abiertas las reservas de todas estas ediciones físicas.

De los dedos vendados al riff que fundó el heavy metal

La historia de Tony Iommi es, en gran medida, la historia del heavy metal. Tras perder las puntas de dos dedos de su mano de trastes en un accidente laboral con 17 años, ideó unas prótesis caseras y aflojó la tensión de las cuerdas de su guitarra, un ajuste técnico que terminó definiendo el sonido grave y pesado de Black Sabbath. Como guitarrista, principal compositor y único miembro que estuvo presente en todas las etapas de la banda, firmó discos capitales como Paranoid (1970) y Master of Reality (1971), además de dos discos en solitario previos: el homónimo Iommi (2000, con un elenco de vocalistas invitados) y Fused (2005) junto a Glenn Hughes.

Desde la disolución de Black Sabbath como banda en activo, Iommi no ha dejado de aparecer en proyectos ajenos y colaboraciones puntuales: participó en “Rocket”, el single de Robbie Williams para su álbum BRITPOP, y en 2024 anunció el boxset con los discos de Black Sabbath grabados junto a Tony Martin. Pero “From The Dark” es harina de otro costal: su primer álbum propio, concebido como tal desde cero, desde que el telón cayó definitivamente sobre Black Sabbath. El guitarrista, de 78 años, ha reconocido en una reciente entrevista que su instinto compositivo sigue tirando hacia el mismo lugar de siempre: «Siempre tiendo a empezar con lo más oscuro y pesado. Siempre ha sido así. Me quedo absorto cuando toco algo pesado y poderoso».

Esa gravedad reconocible, la misma que asustó a media Inglaterra en 1970, es precisamente lo que promete “From The Dark”: un disco que no reniega de la leyenda de Black Sabbath pero que tampoco vive instalado en la nostalgia, con Lande aportando un color vocal muy distinto al de Osbourne, Dio o el propio Glenn Hughes, los tres vocalistas que hasta ahora habían definido las distintas etapas del universo Iommi.

▶ “From The Dark” — Tony Iommi | 23 de octubre de 2026 | BMG

¿Creéis que Tony Iommi puede facturar un disco a la altura de su leyenda a los 78 años? ¿Qué esperáis de la voz de Jørn Lande en un contexto tan alejado de Black Sabbath?

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