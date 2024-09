Tony McCarroll celebra la reunión de Oasis a pesar de no ser invitado

El primer batería de Oasis, Tony McCarroll, ha hablado sobre la reunión de la banda en una nueva entrevista.

McCarroll, quien fue despedido de la banda en 1995 y luego los demandó por royalties, expresó su felicidad por los fans y los hermanos Gallagher, aunque reconoce que no ha sido contactado para participar en la gira ni tampoco espera que eso ocurra con toda sinceridad. Además, comentó que no guarda rencores y que su relación con Liam es amigable, aunque no ha hablado con Noel desde hace tiempo.

Todavía no sabemos quién acompañará a los hermanos Gallagher sobre el escenario, pero sí que parece que Bonehead será parte de la formación para el directo, que no sabemos si se completará con otros miembros pasados de la banda o los compañeros de Noel Gallagher en los High Flying Birds.

Recordemos que a principios de semana se anunció que los hermanos Gallagher se reunirían para una serie de conciertos titulada Oasis Live ’25 en Reino Unido e Irlanda, marcando su primera actuación conjunta en 16 años. Las entradas para todos los conciertos en Reino Unido e Irlanda se agotaron rápidamente este sábado 31 de agosto.

La gira incluirá conciertos en lugares emblemáticos como el Estadio de Wembley en Londres y el Parque Heaton en Manchester. Además, se han añadido fechas adicionales debido a la alta demanda.

Los fans han enfrentado dificultades para comprar entradas debido a problemas técnicos en Ticketmaster y restricciones de compra. La banda ha tomado medidas para evitar la reventa de entradas a precios inflados, asociándose con la plataforma Twickets para la reventa a precio de coste.