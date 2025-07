Tony McCarroll destapa los motivos de su despido de Oasis y tiende la mano a Noel Gallagher

Tony McCarroll, el batería original de Oasis, ha roto el silencio sobre su salida de la banda en 1995, tras una tensa relación con Noel Gallagher. En una entrevista con The Sun en Red Studios, North Shields, McCarroll reveló que un altercado en París fue el detonante. Durante una discusión con su pareja en un hotel, sin saber que Noel estaba en la habitación contigua, este lo amenazó con despedirlo si volvía a perturbar su sueño. McCarroll respondió desafiante, lo que selló su destino. “No me arrepiento de haberme defendido”, afirmó, aunque admitió que nunca pensó que lo echarían de verdad. Su última actuación fue en Top of the Pops tocando Some Might Say, el primer número uno de Oasis.

Pese a la amarga salida y una demanda por royalties que se resolvió con 550.000 libras en 1999, McCarroll no guarda rencor. Expresó su deseo de reconciliarse con Noel, diciendo: “¿Me sentaría a tomar un té con él y preguntarle ‘qué pasó, amigo’? Claro que sí”. También elogió a Liam Gallagher, describiéndolo como “sorprendentemente amable” pese a su imagen rebelde. McCarroll, que tocó en Definitely Maybe y los singles Whatever y Some Might Say, ha seguido la gira de reunión Live ‘25 y la calificó de “increíble”. Aunque no espera ser invitado, se muestra feliz por Noel y Liam y los fans que nunca vieron a Oasis.

Oasis: la chispa del britpop que marcó una generación

Oasis irrumpió en Manchester en 1991, con los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher como núcleo de una banda que definió el britpop. Con Tony McCarroll en la batería, Paul ‘Bonehead’ Arthurs en la guitarra y Paul ‘Guigsy’ McGuigan en el bajo, debutaron con Definitely Maybe en 1994, un disco crudo y lleno de himnos como Live Forever y Supersonic que alcanzó el número uno en Reino Unido. Su actitud desafiante y letras sobre sueños obreros conectaron con millones, pero las tensiones internas, especialmente entre los Gallagher, marcaron su trayectoria. McCarroll fue reemplazado por Alan White en 1995, y la banda evolucionó con What’s the Story) Morning Glory?, un álbum monumental con Wonderwall y Don’t Look Back in Anger que los catapultó al estrellato mundial.

A lo largo de su carrera, Oasis lanzó siete álbumes de estudio, desde Be Here Now (1997), con éxitos como D’You Know What I Mean?, hasta Dig Out Your Soul (2008), su último trabajo antes de la ruptura en 2009 tras una pelea entre Noel y Liam. Discos como Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002) mostraron altibajos creativos, pero singles como Go Let It Out y Lyla mantuvieron su relevancia. Con más de 70 millones de discos vendidos, Oasis dejó un legado imborrable. En 2024, los Gallagher anunciaron la reunión Live ‘25, un tour que promete revivir la magia de sus días dorados para fans nuevos y nostálgicos.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.