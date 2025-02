Tool y su nueva aventura musical: tres meses de creatividad para preparar su nuevo disco

Los icónicos Tool están listos para volver a la acción con un nuevo disco. Después de años de espera, la banda ha anunciado que dedicará tres meses esta primavera a organizar sus ideas en el estudio. La noticia llega después de su último lanzamiento, Fear Inoculum, en 2019. Justin Chancellor, bajista del grupo, mencionó que empezarán a trabajar en el nuevo proyecto tras finalizar su gira por América Latina.

Además de esta emocionante noticia, Tool será el cabeza de cartel en su propio festival, Tool In The Sand, que se celebrará en marzo en Punta Cana, República Dominicana. Durante el evento, la banda protagonizará dos actuaciones, compartiendo escenario con artistas como Mastodon, Primus, Coheed And Cambria, Eagles Of Death Metal, CKY y King’s X.

Chancellor comentó: «Todos hemos compartido nuestras ideas individuales y tenemos un buen montón de material». Explicó que la etapa más complicada es cuando se reúnen para tomar decisiones finales: «Cuando vas al estudio, tienes que haber decidido cómo va a sonar y cómo lo vas a tocar, y ese disco va a vivir así para siempre».

Las expectativas son altas y los fans están ansiosos por escuchar el nuevo material. El próximo álbum podría ser una colección de sencillos o un EP, dependiendo del flujo creativo de la banda. «La única presión viene cuando anunciamos que estamos trabajando en algo nuevo», dijo Chancellor.

Este regreso con nuevo disco promete ser un hito en la carrera de Tool, reafirmando su lugar en la cima del rock progresivo y deleitando a sus seguidores con nuevas y emocionantes composiciones.

La trayectoria estelar de Tool: una revolución en el rock progresivo

Tool ha sido una las principales figuras en la escena del rock progresivo desde su formación en 1990 en Los Ángeles. La banda, compuesta por Maynard James Keenan (vocalista), Adam Jones (guitarrista), Danny Carey (baterista) y Justin Chancellor (bajista, quien se unió en 1995), ha revolucionado el género con su sonido oscuro y complejo.

Su álbum debut, Undertow, lanzado en 1993, les estableció como una banda a tener en cuenta, con canciones emblemáticas como Sober y Prison Sex. En 1996, Tool lanzó Ænima, un álbum que no solo consolidó su estatus en la industria, sino que también les valió un Grammy por la canción Ænema.

El éxito continuó con Lateralus en 2001, considerado una obra maestra por su intrincada composición y profunda lírica. Temas como Schism y Parabola destacaron en este disco. Luego, en 2006, la banda lanzó 10,000 Days, una oda al tiempo y la experiencia humana, con piezas destacadas como Vicarious y The Pot.

Después de una larga espera, Tool regresó en 2019 con Fear Inoculum, un álbum que rompió récords y fue aclamado por la crítica. Con cada lanzamiento, la banda ha desafiado las expectativas, manteniendo una base de seguidores leales y creciendo su influencia en el rock progresivo.

