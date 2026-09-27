La cantautora estadounidense Tori Amos ha anunciado A Sorta Fairytale, su segundo libro infantil, que Penguin Workshop publicará el 6 de abril de 2027. El título funciona como precuela de Tori and the Muses (2025), su debut literario, y sitúa de nuevo a la pequeña Tori en el pueblo de Rose Dover, donde deberá reunir a sus amigos del Bosque Esmeralda para enfrentarse a un villano que responde, sin disimulo, al nombre de Mr. Bad Man.

En esta nueva entrega, Tori recluta al mapache Greg y al resto de sus amigos del bosque (y, por supuesto, a las Musas) para construir un piano rosa capaz de devolverle la chispa al pueblo a través de la música. Amos ha descrito la historia como una fábula sobre el trabajo en equipo y la creatividad compartida, pensada tanto para quienes ya conocen Rose Dover como para quienes se asoman a él por primera vez. El libro llegará en tapa dura, ebook y audiolibro, con el mismo formato ilustrado de cuarenta páginas con el que debutó Tori and the Muses en 2025.

Rose Dover y el Bosque Esmeralda no dejan de crecer

Lo de Amos con este universo ya no es un libro suelto: es una mitología que lleva construyendo capa sobre capa desde 2025. Tori and the Muses llegó en marzo de ese año de la mano de Penguin Workshop, con ilustraciones de Demelsa Haughton, y días antes de su publicación Amos sorprendió con The Music of Tori and the Muses, un álbum-banda sonora de nueve canciones que seguía la historia del libro en orden cronológico. Un año después llegó In Times of Dragons (2026), su disco número dieciocho, ya alejado del universo infantil pero publicado en pleno momento de expansión de esa otra faceta suya como narradora.

Con A Sorta Fairytale, Amos no solo añade una segunda entrada a la saga: la convierte en precuela, amplía el reparto (aparece por primera vez el mapache Greg) y recupera a Haughton como ilustradora, de modo que el aspecto visual de Rose Dover y sus criaturas se mantiene intacto de un libro a otro. «Al terminar Tori and the Muses supe que aún quedaban historias», ha explicado la propia Amos, en referencia a las criaturas que ayudaron a dar forma a ese primer libro. Francesco Sedita, presidente y editor de Penguin Workshop, ha celebrado por su parte el reencuentro con este universo y se ha mostrado impaciente por ver cómo lo reciben los lectores que ya conocen Rose Dover.

El título que Amos se roba a sí misma

El gesto más llamativo del anuncio es el título. “A Sorta Fairytale” no es un nombre nuevo: es el primer sencillo de Scarlet’s Walk (2002), disco con el que Amos fichó por Epic tras su salida de Atlantic. La canción llegó al número 14 de la Bubbling Under Hot 100 estadounidense y al número 6 de la lista canadiense, y su videoclip, dirigido por Sanji, se hizo célebre por convertir a Amos y al actor Adrien Brody en una cabeza pegada a una pierna y un brazo que terminan enamorándose. Stereogum la situó en 2014 entre las cinco mejores canciones de su carrera, y The Guardian repitió el gesto en 2023, colocándola en el sexto puesto de su lista de las veinte mejores canciones de Amos.

Que el segundo libro infantil recicle ese título no es casualidad: es la misma estrategia que ya empleó con Tori and the Muses, donde convirtió su propia biografía artística (la tensión entre lo que su padre quería que tocara y lo que ella necesitaba componer) en fábula para niños. Veinticuatro años después, “A Sorta Fairytale” deja de ser una canción sobre una relación que se apaga en la Pacific Coast Highway para convertirse en el nombre de un cuento sobre recuperar la chispa de un pueblo entero.

Tori Amos: de la confesión al cuento de hadas

Antes de ser autora infantil, Tori Amos (nacida Myra Ellen Amos en Newton, Carolina del Norte, en 1963) fue una de las voces que redefinieron el pop alternativo de los noventa. Niña prodigio del piano, pasó por el efímero grupo Y Kant Tori Read antes de debutar en solitario con Little Earthquakes (1992), disco que convirtió la confesión lírica sobre sexualidad, religión y feminismo en un lenguaje propio. Desde entonces ha publicado dieciocho álbumes de estudio, entre ellos Boys for Pele, Scarlet’s Walk o, más recientemente, In Times of Dragons (2026), además de dos libros para adultos, Piece by Piece (2005) y Resistance: A Songwriter’s Story of Hope, Change and Courage (2020).

Ese último disco convivía ya con la otra faceta que Amos lleva cultivando desde 2025: la de narradora infantil. Tori and the Muses inauguró esa vía con un debut aclamado y una banda sonora sorpresa. Con A Sorta Fairytale, Amos no cierra esa etapa: la amplía con una precuela que llegará a las librerías el 6 de abril de 2027.

▶ “A Sorta Fairytale” — Tori Amos | 6 de abril de 2027 | Penguin Workshop

¿Te parece un giro natural para una artista tan ligada a la confesión adulta, o prefieres quedarte con la Tori Amos de Boys for Pele?

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