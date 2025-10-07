Tori Amos lanza nuevo disco y gira europea: dragones, democracia y un Royal Albert Hall lleno

Tori Amos regresa con fuerza en 2026: la pianista y compositora estadounidense ha anunciado el lanzamiento de su decimoctavo álbum de estudio, In Times of Dragons, previsto para la primavera, junto a una extensa gira por Reino Unido y Europa que la llevará a 17 países en abril y mayo. El tour, el más ambicioso de la artista en una década, incluye una parada destacada en el Royal Albert Hall de Londres el 21 de abril, además de fechas en ciudades como París, Berlín, Estocolmo, Milán y Vilnius. Según declaraciones acerca del lanzamiento, el álbum es una alegoría sobre la lucha entre democracia y tiranía, inspirada en la situación política actual en Estados Unidos.

La gira contará con sus colaboradores habituales: Jon Evans al bajo y Ash Soan a la batería, además de tres coristas —Liv Gibson, Deni Hlavinka y Hadley Kennary— que acompañarán a Amos en un repertorio que combinará nuevas canciones con clásicos de su carrera. El disco será editado por Fontana, el sello relanzado por Universal, y ya está disponible en preventa. En paralelo, Amos ha participado en el álbum silencioso Is This What We Want?, junto a artistas como Kate Bush, Damon Albarn y Annie Lennox, en protesta por las reformas de copyright que afectan al uso de inteligencia artificial en la música.

Además, en 2023 sorprendió con una versión de Swimming Pools (Drank) de Kendrick Lamar, producida por el legendario Trevor Horn, demostrando que su curiosidad musical sigue intacta. Con In Times of Dragons, Tori Amos vuelve a unir lo político y lo personal, en un momento donde su voz —y su piano— parecen más necesarios que nunca.

De confesiones al piano a himnos feministas: el legado de Tori Amos

La carrera de Tori Amos comenzó con un tropiezo: su primer disco Y Kant Tori Read (1988), una mezcla de pop y glam metal, fue un fracaso comercial. Pero lejos de rendirse, la artista reformuló su propuesta y en 1991 lanzó el EP Me and a Gun, una cruda narración autobiográfica sobre una agresión sexual que marcó su estilo confesional. Su debut oficial, Little Earthquakes (1992), fue un éxito crítico y comercial, con temas como Silent All These Years y Crucify que la posicionaron como una voz única en el panorama alternativo. A lo largo de los años, ha publicado álbumes como Under the Pink (1994), Boys for Pele (1996), From the Choirgirl Hotel (1998) y Scarlet’s Walk (2002), consolidando un estilo que mezcla piano clásico, electrónica, folk y rock con letras introspectivas y feministas.

Con más de 12 millones de discos vendidos y ocho nominaciones al Grammy, Amos ha mantenido una carrera prolífica y diversa. En los últimos años ha explorado formatos conceptuales como Night of Hunters (2011), inspirado en la música clásica, y Unrepentant Geraldines (2014), más cercano al pop alternativo. Su último trabajo publicado, Ocean to Ocean (2021), fue escrito durante el confinamiento y recibió elogios por su honestidad emocional. Además de su música, ha sido una activista constante por los derechos de las mujeres y la libertad artística, fundando la organización RAINN contra la violencia sexual. A sus 62 años, Tori Amos sigue demostrando que la madurez artística no está reñida con la relevancia cultural. In Times of Dragons promete ser otro capítulo poderoso en una discografía que nunca ha temido mirar de frente a los demonios —reales o metafóricos.

