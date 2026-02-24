Tori Amos vuelve con “Stronger Together” y abre la puerta al universo íntimo y político de «In Times of Dragons»

Después de más de cuatro décadas reinventándose sin perder un ápice de personalidad, Tori Amos vuelve a mover ficha. La pianista, cantante y compositora estadounidense ha publicado “Stronger Together”, el primer adelanto de su próximo álbum In Times of Dragons, previsto para el 1 de mayo de 2026. Y lo hace con una pieza que condensa buena parte de lo que la ha convertido en una figura irrepetible: emoción, riesgo, narrativa y una sensibilidad musical que sigue siendo tan suya como el primer día.

“Stronger Together” llega como una canción atmosférica y profundamente emotiva, reforzada por los coros de su hija Tash. Desde el primer compás se percibe esa mezcla tan característica de Tori Amos: un art‑pop impulsado por el piano, envuelto en capas de simbolismo y urgencia contemporánea. No es un simple single de regreso; es la puerta de entrada a un álbum que, según la propia artista, fusiona mitos, alegorías políticas y una historia personal que se despliega a través de diez personajes distintos, cada uno asociado a una canción.

En este caso, el tema presenta a The Daughter, una figura clave dentro del universo conceptual del disco. La canción funciona como un mensaje intergeneracional, un canto a la resiliencia, la conexión y el empoderamiento. Y, como suele ocurrir con Tori Amos, la ficción y la metáfora sirven para iluminar realidades muy concretas. En sus propias palabras, “In Times of Dragons es una historia que evoca los peligrosos tiempos actuales, donde la democracia misma está en juego”. La artista relata una huida simbólica de un “Demonio Lagarto”, un personaje que representa a un esposo sádico y multimillonario, y cómo en ese viaje se reencuentra con personas que había perdido por el camino. Entre ellas, The Daughter, con quien comparte un vínculo que culmina en esta canción: “Sea lo que sea que enfrentemos en el futuro, nos prometemos mutuamente que somos Más Fuertes Juntas”.

El lanzamiento del álbum vendrá acompañado de la gira más ambiciosa que Tori Amos ha realizado en la última década, con fechas en Europa y Estados Unidos durante abril, mayo, julio y agosto de 2026. Un regreso a gran escala para una artista que nunca ha dejado de evolucionar, pero que sigue conectando con su público desde un lugar profundamente humano.

De icono alternativo a narradora mitológica: el viaje artístico de Tori Amos a lo largo de más de 40 años

Tori Amos es una de las voces más singulares que ha dado la música alternativa desde los años noventa. Su irrupción con Little Earthquakes en 1992 no solo la situó en el mapa: redefinió lo que podía ser una cantautora al piano en un contexto dominado por el grunge y el rock de guitarras. Desde entonces, Amos ha construido una discografía que nunca ha dejado de desafiar expectativas, moviéndose entre el pop barroco, el folk, la electrónica, la música orquestal y los relatos conceptuales que la han convertido en una narradora única. Su capacidad para abordar temas como la identidad, el trauma, la espiritualidad o la política desde un prisma profundamente personal la ha mantenido siempre en un lugar propio, ajeno a modas y tendencias pasajeras.

A lo largo de los años, Tori Amos ha demostrado una habilidad extraordinaria para reinventarse sin perder su esencia. Discos como Boys for Pele, From the Choirgirl Hotel, Scarlet’s Walk o Native Invader muestran distintas facetas de una artista que no teme explorar nuevos territorios sonoros ni adentrarse en narrativas complejas. Su relación con el piano —instrumento que domina desde la infancia— sigue siendo el eje de su obra, pero alrededor de él ha construido universos enteros que combinan mitología, política, feminismo y una sensibilidad emocional que conecta con generaciones enteras de oyentes. Con In Times of Dragons, todo apunta a que Amos vuelve a sumergirse en un relato simbólico y profundamente contemporáneo, reafirmando su lugar como una de las creadoras más influyentes y visionarias de su tiempo.