Toro y Moi celebra el 10º aniversario de “Underneath the Pine” compartiendo las pistas instrumentales

Desde que, hace mas de 10 años, Chaz Bundick AKA Toro y Moi debutó con Causers Of This (Carpark Records, 2010) no ha dejado de sorprendernos gratamente. Ahora, ha querido regalarnos una versión instrumental del segundo álbum del artista, Underneath the Pine, que se publicó en el año 2011.

En este segundo álbum cambió su estilo musical por completo, y, lo grabó en casa de sus padres, mientras estos estaban en el trabajo. Quería darle un sonido mas natural y real a las canciones y, por ello, lo grabó en vivo y sin hacer demos previas. Como él mismo declaró en una entrevista en la web At The Cinema, su intención fue ir más allá del género chillwave cuyo sonido colaboró decisivamente a formar con su álbum debut.

En esta nueva versión de su segundo álbum, Toro y Moi nos deja clara su constante inquietud por la música, que se acentuó a partir de Underneath the Pine, tras lo que han venido numerosos discos y colaboraciones que le hen llevado, este mismo año, a conseguir su primera nominación a los Grammy.

Ahora, para celebrar el décimo aniversariode este trabajo, Bundick tuiteó una imagen, este fin de semana, de un cassette sonando con Underneath the Pine y nos regaló, finalmente, esta nueva versión del álbum.

Además, viene acompañada del siguiente mensaje:

“Hola a todos: Este fue quizás uno de los discos más desafiantes que he hecho. Se hizo entre las giras de “Causers” en el transcurso de unos 2 meses. Nunca había grabado un disco conscientemente. “Causer” era un montón de demos que acabé juntando. Pero, “Underneath The Pine” era un poco más conceptual en el sentido de que quería mantenerlo todo natural y libre de samples y loops. Trabajé en este disco en la casa de mis padres en Carolina del Sur a solas y grabé mientras estaban en el trabajo y paraba cuando volvían a casa. Grabar “UTP” realmente me empujó a aprender la manera correcta de grabar con múltiples micrófonos y espacio acústico. Estaba escuchando mucha música disco, funk, jazz astral y psych rock. La letra fue una vez más lo último que agregué a las canciones, se pueden escuchar las imperfecciones y los felices accidentes repartidos a lo largo del disco que hacen tantos grandes momentos. Cuando tuve que afrontar el proceso de mezcla no sabía qué esperar, ya que nunca había mezclado en un estudio antes. Terminé encontrando Chase Park Audio en Atenas, Georgia, donde el ingeniero Drew Vanderberg ayudó a apartar mis inseguridades a la hora de mezclar mi voz. Fue el último disco que hice antes de mudarme a California y muchos de los temas en mis letras eran sobre salir de casa y mantenerme en contacto con mis amigos y familiares. Para mí, este disco abrió la puerta para hacer discos como “ What For?” y “Star Stuff” (CBMM2). Fue una declaración de intenciones para ir mas allá de mi dormitorio. Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a la banda durante tanto tiempo, honestamente no estaríamos aquí sin vosotros”.