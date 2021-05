Don’t Go Puttin Wishes in My Head es el primer adelanto del quinto disco de estudio de Mackenzie Scott, alias TORRES. Éste se llamará Thirstier y verá la luz el próximo 30 de Julio bajo el sello Merge Records, que acompaña a la artista desde su anterior disco Silver Tongue (2020).

En esta ocasión vuelve a contar con la colaboración y coproducción de Rob Ellis, conocido como el productor, arreglista y músico de PJ Harvey, a la que es sencillo identificar entre las influencias de TORRES en sus primeros discos. En Silver Tongue (2020) decidió prescindir de él para hacer exactamente el disco que ella quería, que ahora siente como “muy suyo”.

A diferencia de su anterior trabajo, que puede sonar más oscuro y profundo, Thirstier viene cargado de una energía positiva que Mackenzie Scott asegura no haber sentido en la mayor parte de su vida, y ahora quiere transmitirlo y ayudar a la gente a encontrarla. “Quería canalizar mi intensidad en algo positivo y constructivo, en lugar de que fuera destructiva o visceral. Me encanta la idea de que la intensidad pueda llegar a ser un salvavidas o algo alegre.”

Don’t Go Puttin Wishes in My Head viene con un videoclip creado por Emily James. En él se muestran videos caseros de Mackenzie Scott con su pareja en su casa cocinando, componiendo, grabando… viviendo, en definitiva, mientras canta el single con su preciosa guitarra por todas las habitaciones. La canción se llena de alegría gracias al original videoclip, que muestra una vida en pareja que se intuye muy feliz, después de una etapa más dura que ya compartió en el single independiente Too Big for the Glory Hole.