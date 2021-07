Torres estrena “Thirstier”, sencillo que da nombre a su próximo álbum

Mackenzie Scott, mejor conocida como Torres, ha lanzado el sencillo Thirstier, que da nombre a su próximo disco, próximo a estrenarse el 30 de julio, vía Merge Records.

La cantande de Brooklyn ya había lanzado dos sencillos, pertenecientes al mismo disco, primero fue Hug From a Dinosaur y después Don’t Go Puttin Wishes in My Head.

Torres comentó en mayo: “He estado conjurando esta profunda, profunda alegría que honestamente no sentí durante la mayor parte de mi vida”.

También comentó: “Quería canalizar mi intensidad en algo que se sintiera positivo y constructivo, en lugar de ser intenso de forma destructiva o visceral. Me encanta la idea de que la intensidad puede ser algo vital o alegre”.

Para marzo del 2022 se tiene planeada una gira por Reino Unido, las fechas después del video

<iframe width=”570″ height=”428″ src=”https://www.youtube.com/embed/cmpffgGBXtI” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Gira de Torres en marzo 2022:

11 – Mono, Glasgow

12 – Brudenell Social Club, Leeds

13 – Night & Day Cafe, Manchester

14 – Exchange, Bristol

15 – Bush Hall, Londres