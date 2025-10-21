Tortoise se reinventa sin prisa pero sin pausa en «Touch»

Después de más de tres décadas de fidelidad a Thrill Jockey, la banda instrumental de Chicago Tortoise sorprende con Touch, su octavo álbum de estudio, esta vez bajo el sello International Anthem/Nonesuch. El cambio de casa discográfica es más que simbólico: marca una nueva etapa en la evolución sonora del grupo, que sigue apostando por la experimentación sin perder su esencia post-rock.

Touch se presenta como una obra meticulosa, donde la electrónica y las texturas metálicas ganan protagonismo. Desde el techno cerebral de Elka hasta la delicadeza sintética de Promenade à deux, el disco se mueve entre extremos con una elegancia que solo Tortoise puede lograr, pasando por el single Works and Days que acompaña esta noticia. El tema Organesson, que ya había sido adelantado en marzo por Consequence como su primer material nuevo en nueve años, destaca por su percusión laberíntica y las líneas melódicas tintineantes de Jeff Parker, figura clave en la escena avant-jazz actual.

Otros momentos brillantes incluyen A Title Comes, que arranca con ritmos robóticos al estilo Suicide y desemboca en cuerdas emotivas, y Axial Seamount, una oda al krautrock que acelera el pulso sin perder el control. La producción sigue siendo impecable, con una atención al detalle que recuerda a It’s All Around You (2004), pero con una paleta más electrónica y contemporánea.

Aunque Tortoise parece operar como un proyecto ocasional, cada regreso está cargado de intención. Touch no es una ruptura, sino una evolución pausada, fiel al espíritu de una banda que nunca ha tenido prisa por seguir las modas. Y eso, en tiempos de inmediatez, es casi revolucionario.

De Chicago al Olimpo del post-rock: la trayectoria de Tortoise

Fundada en 1990, Tortoise es una de las bandas más influyentes del post-rock estadounidense. Su enfoque instrumental, que mezcla jazz, dub, electrónica y rock experimental, ayudó a definir el género en los años noventa. El segundo álbum del grupo, Millions Now Living Will Never Die (1996), es considerado una piedra angular del post-rock, como destaca The Line of Best Fit, que lo califica como “una obra maestra de seis pistas que fusiona géneros con audacia”. Este disco consolidó a Tortoise como pioneros de una escena que también incluía a Slint y Talk Talk, aunque con una identidad sonora mucho más expansiva.

A lo largo de su carrera, han publicado álbumes como TNT (1998), Standards (2001), It’s All Around You (2004), Beacons of Ancestorship (2009) y The Catastrophist (2016), cada uno con su propio enfoque estilístico pero siempre manteniendo una coherencia estética basada en la exploración sonora. La banda está compuesta por músicos versátiles como John McEntire, Jeff Parker, Dan Bitney, Doug McCombs y John Herndon, todos activos en otros proyectos paralelos. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia ha hecho que cada disco sea una experiencia única, y Touch no es la excepción. En un panorama musical cada vez más saturado, Tortoise sigue demostrando que la paciencia y la precisión pueden ser más poderosas que la velocidad.

