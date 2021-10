«Toy», la joya perdida de David Bowie

Disc 1 1. «I Dig Everything» Single from 1966, Early On (1964–1966) 2. «You’ve Got a Habit of Leaving» Single from 1965, Early On (1964–1966) 3. «The London Boys» B-side of 1966 single Rubber Band, The Deram Anthology 1966–1968 4. «Karma Man» The World of David Bowie 5. «Conversation Piece» B-Side of The Prettiest Star, Five Years (1969-1973) 6. «Shadow Man» Previously unreleased; originally recorded in 1971 during the sessions for Ziggy Stardust 7. «Let Me Sleep Beside You» The Deram Anthology 1966–1968 8. «Hole in the Ground» Conversation Piece (Home demo) 9. «Baby Loves That Way» B-side of You’ve Got a Habit of Leaving, Early On (1964-1966) 10. «Can’t Help Thinking About Me» Single from 1966, Early On (1964–1966) 11. «Silly Boy Blue» David Bowie (1967) 12. «Toy (Your Turn to Drive)» Nothing Has Changed (2014)