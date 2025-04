Tracy Chapman revela por qué prefiere CDs y vinilos al streaming

La legendaria Tracy Chapman, ícono de los 80 y 90 con éxitos como Fast Car y Talkin’ Bout a Revolution, acaba de sacudir las aguas de la industria musical con una revelación que mezcla nostalgia, principios y un toque de rebeldía. En una entrevista exclusiva con The New York Times, la artista confesó que no utiliza plataformas de streaming y prefiere comprar música en formato físico, como CDs y vinilos. ¿Su razón? Cree firmemente que los artistas solo se benefician realmente cuando los fans compran estos formatos. “Solo compro música en forma física. Los artistas reciben un pago cuando realmente compras un CD o un vinilo. Eso es importante para mí”, declaró con pasión.

Esta declaración llega en un momento en que el streaming domina el consumo musical, pero también enfrenta críticas por sus bajos pagos a los artistas. Aunque su música, incluyendo el icónico Fast Car, sigue disponible en servicios como Spotify y Apple Music –y vio un boom tras su emotiva actuación con Luke Combs en los Grammy 2024–, Chapman deja claro que, para ella, el valor está en lo tangible. Su último álbum, Our Bright Future de 2008, marcó su retiro temporal de los estudios, pero su legado sigue más vivo que nunca.

A raíz de que la revista NME se hiciese eco de estas declaraciones, se ha desatado todo un debate en redes sociales, donde fans y críticos debaten si el streaming realmente perjudica a los artistas. Otros medios, como The Guardian, respaldan que esta postura no es nueva en Chapman, conocida por proteger sus derechos de autor –recuerda su enfrentamiento con Nicki Minaj en 2018–. Sin embargo, su elección personal no parece afectar la disponibilidad de su catálogo, sino que resalta su compromiso con una industria más justa.

¿Será este el inicio de un movimiento retro entre artistas? Mientras tanto, los vinilos y CDs de Tracy Chapman brillan con un nuevo atractivo. ¿Qué opinas en este interminable debate?

Un legado imperecedero: La carrera y discografía de Tracy Chapman

Tracy Chapman irrumpió en la escena musical en 1988 con su álbum debut Tracy Chapman, un hito que incluyó el icónico Fast Car y le valió múltiples Grammys. Su carrera abarca siete álbumes de estudio, desde Crossroads (1989) hasta Our Bright Future (2008), fusionando folk, blues y mensajes sociales con una voz única y poderosa. Canciones como Give Me One Reason, Talkin’ Bout a Revolution y Baby Can I Hold You la convirtieron en una figura emblemática, conocida por su compromiso artístico y humanitario.

