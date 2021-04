Tras 20 años de silencio, Soft Cell prepara un álbum con temas nuevos

Ha pasado mucho tiempo desde aquel mítico Tainted Love que arrasó las listas internacionales. Nada menos que 40 años. Non Stop The Cabaret fue el mítico álbum que lanzó ese amor en mal estado por todas las pistas de baile internacionales, exitazo que junto a Memorabilia, Bed Sitter o Say Hello, Wave Goodbye, rompió moldes y marcó una de las mejores líneas musicales de los 80: la new wave.

Bandas como Joy Division, The Cure, Depeche Mode, New Order, Human League, Gary Numan y tantos otros se agruparon en torno a esta Nueva Ola como una nueva forma de música que relegó las influencias pasadas al incorporar la electrónica conocida como tecno o synth pop. Soft Cell fue una de las lanzas de ese gran cambio.

Ante la crisis actual de nuevas fórmulas y la necesidad de recordar tiempos de gloria, las reunificaciones parecen ser el motor que empuja últimamente a varios músicos legendarios. La pandemia ha despertado muchas conciencias y recuerdos y Soft Cell no podía quedar al margen de esta tendencia generalizada. El dúo británico, separado oficialmente desde 1983, acaba de confirmar que está trabajando en su primer nuevo álbum después de haber estado 20 años en la sombra.

Así lo ha manifestado el propio Dave Ball al informativo Daily Star: “Hacía 15 años que Marc Almond y yo no nos veíamos. Sin duda el tiempo nos ha hecho madurar y sentir de nuevo la necesidad de volver a componer juntos. Cuando te haces viejo sueles volver al pasado. No buscamos componer otro Tainted Love. Tal vez deberíamos, pero sería inapropiado que dos hombres de sesenta y tantos años trataran de escribir pequeños números pop animados que hablan de amoríos juveniles. Eso no significa que nos hayamos vuelto miserables, o que estemos con ganas de hacer música electrónica pesada. Yo diría que las nuevas canciones de este nuevo álbum siguen siendo pegadizas como las de antes, pero mucho más experimentadas. Suenan bastante minimalistas, melódicas y con bajos. Estamos realmente satisfechos con lo que estamos haciendo”.

Dave Ball siguió comentando que “tanto Marc como yo ya estábamos trabajando en el nuevo álbum desde antes de la pandemia del Covid-19, pero posteriormente a causa de ella hemos tenido que trabajar por separado a fin de seguir avanzado en el disco. Yo me encargo de la parte instrumental en Londres y Marc escribe las letras y graba las voces en su estudio del Soho. Tengo un par de chicos con quienes he trabajado y le enviamos cosas a Marc, enviamos archivos de audio. Por ahora estamos forzados a trabajar así, no es una opción entrar a un estudio con un ingeniero y trabajar juntos, por suerte tenemos Internet y eso ha sido nuestra mejor herramienta de trabajo, por suerte”.

Soft Cell ha sido, sin duda, una de esas formaciones cuya vida grupal ha sido demasiado breve. Haciendo un poco de retrospectiva, arrancaron en 1980 con su primer EP Mutant Moments que fue financiado por ellos mismos. Al año siguiente, lanzaron el single Tainted Love que los catapultó a la fama.

Originalmente la canción fue escrita en 1964 por Ed Cobb, miembro de la banda The Four Preps, para que cantara Gloria Jones, pareja de Marc Bolan, líder de la banda de glam rock T. Rex. El 16 de septiembre de 1977, Bolan regresaba a su casa de Londres en coche. La conductora era Gloria Jones. De repente, Jones perdió el control su Mini, y el coche chocó contra un árbol en el distrito de Barnes. Jones sufrió heridas y Bolan falleció. La causa oficial del accidente fue que un neumático no estaba con la presión correcta.

En 1981 Soft Cell lanzó su primer álbum, Non-Stop Erotic Cabaret, que fue un exitazo en de ventas y en 1982 publicaron un álbum de remixes titulado Non-Stop Ecstatic Dancing. En 1983 editaron The Art of Falling Apart y en ese mismo año acordaron separarse a causa de diversos problemas internos. En 1984 sacaron a la venta This Last Night in Sodom, aunque el dúo ya no existía como tal.

Tras la disolución, Marc Almond inició su carrera en solitario desde 1986 hasta 2007 publicando nada menos que 26 trabajos. Dave Ball participó en sus proyectos musicales (En estricto tempo y Fotosíntesis) y con la banda The Grid. En el año 2001 ambos integrantes reformaron Soft Cell, realizando algunos conciertos y en 2002 editaron Cruelty Without Beauty, su primer álbum en 19 años tras la separación inicial. Temas como Darker Times, Le Grand Guignol, Desperate o Caligula Syndrome, hicieron reaparecer aquel sonido perdido a base de sintetizadores y ritmos contagiosos. Para concluir nada mejor que parafrasear algunas frases de su célebre tema Say Hello, Wave Goodbye: “desde hace bastante tiempo tratamos de mantener el secreto bajo la luz de color rojo oscuro, de hacer que esto funcionara, pero ha sido un infierno. Me aseguraré de que nunca más vuelva a suceder.”