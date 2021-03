Tras un largo silencio, The Joy Formidable regresa a lo grande con el videoclip para “Into The Blue”

The Joy Formidable arrancaron en 2008 con A Balloon Called Moaning, un disco que rompió moldes por su originalidad y fuerza sónica. Desde entonces su línea ascendente no ha parado de progresar. Su pop indie, épico y melódico se ha ganado cierto público amante de los sonidos contrapuestos y eclécticos. Y es que sus duras guitarras en cascada, mezcladas con la suave y lejana voz de cantante, hacen que muchas veces que su arquitectura sonora surja del interior de una caverna platoniana.

No es de extrañar pues que su disco Wolf’s Law (2013), se fundamentara en las teorías óseas del cirujano alemán Julius Wolff, quien argumentó en pleno siglo XIX que los huesos humanos y animales podían soportar más o menos su peso en relación al estrés que sufrían. Desde entonces la banda ha seguido trabajando en líneas poco convencionales, dándoles, sin duda, una singularidad exclusiva como identidad. Su nombre es ya un atisbo de la misma: La alegría formidable.

Desde su AAARTH en 2018, con el descomunal tema de apertura Y Bluen Eira, o el tema The Wrong Side, el trío había quedado sumergido en el más sepulcral silencio. Cuando logras un disco tan contundente como el mencionado, necesitas cierto tiempo para encontrar una nueva ruta creativa. Y justamente es lo que la banda ha hecho. Casi tres años después de su largo letargo, la banda acaba de lanzar un nuevo sencillo llamado Into the Blue, que aparece como un azulado aperitivo de lo que será su próximo y esperado trabajo.

Sobre el nuevo tema la cantante y guitarrista Ritzy Bryan ha comentado: “Into The Blue trata sobre rendirse al amor y a la magia. De tener el coraje necesario para disfrutar de un nuevo viaje donde el misterio y la emoción son sensaciones y experiencias inesperadas. Trata de abrir los ojos a la belleza para amar de nuevo y llegar al otro lado. Aunque no se concibió como una metáfora por los tiempos que vivimos, ciertamente resultó ser así”.

¿Por qué Into the Blue? Porque el mar es la vida, la calma, la progresión. En sus profundidades habitan los misterios de la creación y de la diversidad. Su tonalidad azul es símbolo de calma, entendimiento, protección, inteligencia, poder, libertad y armonía, conceptos que justamente son los que en este momento necesita el mundo.

Recordemos que The Joy Formidable es una banda de rock e indie alternativos formada en 2007 en Gales del Norte, aunque en la actualidad se encuentra afincada en Londres, Inglaterra. La tríade está formada por Rhiannon “Ritzy” Bryan (voz principal y guitarra), Rhydian Dafydd (bajo y coros), y Matthew James Thomas (batería y percusión). Suelen trabajar con el sello discográfico norteamericano Black Bell Records, que forma parte de Atlantic Records.

No cabe duda de que la banda tienen muy asumido su papel dentro de la escena musical actual. Así lo manifestó en su día el bajista de la banda Rhydian Dafydd: “Tenemos que analizar cuál es el valor del arte en general, porque creo que muchos músicos y artistas están siendo aplastados, están batallando por sobrevivir, pero también es cierto que Internet ha empoderado a muchos artistas. La vida no es siempre blanco o negro. Hay matices y a veces tienes que empujar el proceso creativo dejando que suceda. Puede que la idea llegue en cualquier momento. Por eso, tratamos de no pensar mucho en las cosas, de vivir nuevas experiencias y de empaparnos de nuevas culturas”.